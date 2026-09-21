Δανία: Το ΝΑΤΟ έχει ευθύνη ασφάλειας της Αρκτικής

Αύριο Τρίτη (22/9/2026), πρόκειται να υπογράψουν οι ΗΠΑ, η Δανία και η Γροιλανδία, συμφωνία, για την ασφάλεια της Γροιλανδίας.

Η Κοπεγχάγη υποστηρίζει ότι η συμφωνία εντάσσει την ασφάλεια της Αρκτικής σε ένα ευρύτερο πλαίσιο υπό την εποπτεία του ΝΑΤΟ, αντί να την αφήνει αποκλειστικά στα χέρια της Δανίας και των ΗΠΑ. Η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει αύριο, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Ωστόσο, Δανία και Γροιλανδία, κάνουν λόγο για τη συμφωνία, λέγοντας, ότι είναι προς όφελος του νησιού της Αρκτικής και θα σέβεται τη κυριαρχία του.

Η εξέλιξη αυτή με την υπογραφή της συμφωνίας, επιτεύχθηκε μετά από μήνες έντασης, μιας και ο Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει στο παρελθόν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει και τη χρήση στρατιωτικής και οικονομικής ισχύος.

Οι απειλές του Αμερικανού Προέδρου που κορυφώθηκαν τον περασμένο Ιανουάριο, που προκάλεσαν διπλωματική κρίση στους κόλπους του ΝΑΤΟ και ανάγκασαν Δανία και Γροιλανδία να προβούν σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον με στόχο την εκτόνωση της έντασης.