Νότια Κορέα: 3 τραυματίες από πιθανή έκρηξη νάρκης στην DMZ

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πιθανή έκρηξη νάρκης στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη (DMZ) που χωρίζει τη Βόρεια από τη Νότια Κορέα. Ένας από τους τραυματίες είναι Νοτιοκορεάτης στρατιωτικός. Η έκρηξη σημειώθηκε στη νοτιοκορεατική πλευρά της ζώνης.

Τραυματίες στρατιώτες σε επιχείρηση

Σύμφωνα με νοτιοκορεατικό αξιωματικό, οι στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη. Στην επιχείρηση συμμετείχε η 25η μεραρχία πεζικού. Η πιθανή έκρηξη νάρκης προκάλεσε τον τραυματισμό τριών ανθρώπων, ενώ οι Αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού.

Με ελικόπτερο η διακομιδή των δύο τραυματιών

Δύο από τους τραυματίες απομακρύνθηκαν από το σημείο με ελικόπτερο. Ο τρίτος τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά οδικώς και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ελικόπτερο, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο της Νότιας Κορέας (JCS).

Το Γενικό Επιτελείο δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών.

Η αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη

Η έκρηξη σημειώθηκε στη νοτιοκορεατική πλευρά της DMZ, της βαριά οχυρωμένης ζώνης ασφαλείας που χωρίζει τη Βόρεια από τη Νότια Κορέα. Η αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη εκτείνεται σε μήκος περίπου 260 χιλιομέτρων κατά μήκος της Κορεατικής Χερσονήσου.