Ρωσία: Ισχυρό προβάδισμα της “Ενωμένης Ρωσίας”

Η Ενωμένη Ρωσία διατηρεί την κυριαρχία της στις Ρωσικές βουλευτικές εκλογές, που ολοκληρώθηκαν χτες. Με πάνω από το 95% των ψηφοδελτίων καταμετρημένο, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 57,83%, ενώ ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα με 13,7% και το εθνικιστικό LDPR με 8,7%.

Ισχυρή πλειοψηφία για την Ενωμένη Ρωσία

Η εικόνα από την καταμέτρηση δείχνει ότι η Ενωμένη Ρωσία οδεύει προς τη διατήρηση της ισχυρής πλειοψηφίας της στην Κρατική Δούμα, την κάτω Βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα, φαίνεται ότι ο Πούτιν εξασφαλίζει ξανά πλειοψηφία δύο τρίτων. Η συγκεκριμένη πλειοψηφία επιτρέπει συνταγματικές αλλαγές.

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου και ήταν οι πρώτες για τη Δούμα μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Κανένα κόμμα που τάσσεται ανοιχτά κατά του πολέμου δεν συμμετείχε, ενώ το Γιάμπλακο αποκλείστηκε από τη διαδικασία.

Στις εκλογές συμμετείχαν, εκτός από την Ενωμένη Ρωσία, το Κομμουνιστικό Κόμμα, το LDPR, η Δίκαιη Ρωσία και τα Νέα Πρόσωπα. Τα κόμματα αυτά στηρίζουν, σε διαφορετικό βαθμό, τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία.

Κάλπες υπό τη σκιά επιθέσεων

Κάλπες στήθηκαν και σε ουκρανικές περιοχές που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο και τις οποίες η Μόσχα θεωρεί προσαρτημένες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέκρινε τη διαδικασία, κάνοντας λόγο για εκλογές σε κλίμα «συστηματικής καταστολής». Η τελευταία ημέρα της ψηφοφορίας συνέπεσε με μαζική επίθεση ουκρανικών drones στη Ρωσία. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, εκατοντάδες drones κατευθύνθηκαν προς τη Μόσχα και άλλες περιοχές, προκαλώντας νεκρούς, τραυματισμούς και ζημιές. Πλήγμα δέχθηκε και μεγάλο διυλιστήριο στη ρωσική πρωτεύουσα.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, χαρακτήρισε την επίθεση «άνευ προηγουμένου» και υποστήριξε ότι στόχος ήταν η διατάραξη της εκλογικής διαδικασίας.

Στη Χερσώνα, ουκρανικό drone έπληξε λεωφορείο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και υπάλληλος εκλογικής επιτροπής, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Καταγγελίες για πάνω από 1.000 κυβερνοεπιθέσεις

Η ρωσική Κεντρική Εκλογική Επιτροπή έκανε λόγο για περισσότερες από 1.000 κυβερνοεπιθέσεις στα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Η Έλλα Παμφίλοβα υποστήριξε ότι οι επιθέσεις οργανώθηκαν από καλά συντονισμένες ομάδες, που χρησιμοποίησαν ακόμη και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ενώ έκανε λόγο για ενδείξεις ουκρανικής εμπλοκής.

Την ίδια ώρα, αντιπολεμικές συγκεντρώσεις Ρώσων πραγματοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκές πόλεις, μεταξύ άλλων στο Βερολίνο και το Λονδίνο.