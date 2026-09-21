Μπάσκετ στο κατάστρωμα, στη μέση του ωκεανού

Ναυτικοί σε εμπορικό πλοίο άφησαν για λίγο τις απαιτητικές εργασίες τους και έπαιξαν μπάσκετ στο κατάστρωμα, ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω. Με μία μπάλα, ένα καλάθι και λίγα τετραγωνικά μέτρα ελεύθερου χώρου, έστησαν το δικό τους αυτοσχέδιο γήπεδο στη μέση του ωκεανού.

Το παιχνίδι έγινε πάνω στο κατάστρωμα του πλοίου, με τους ναυτικούς να βρίσκουν έναν διαφορετικό τρόπο να απολαύσουν το αγαπημένο τους άθλημα.

Το κατάστρωμα έγινε γήπεδο

Η εικόνα από το πλοίο δείχνει πως η αγάπη για το μπάσκετ μπορεί να βρει χώρο ακόμη και στη θάλασσα. Όπου υπάρχει χώρος για ένα καλάθι και μία μπάλα, μπορεί να στηθεί ένα αυτοσχέδιο παιχνίδι.