Κίνα: 8 νεκροί από φωτιά σε υφαντουργία

Τραγωδία σημειώθηκε την Κυριακή στην πόλη Φοσάν, στην επαρχία Γκουαντόνγκ της νότιας Κίνας, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε υφαντουργία. Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας ακόμη τραυματίστηκε. Οι Αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες στο σημείο της φονικής πυρκαγιάς.

Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις έρευνας

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, οι δυνάμεις που επιχειρούν στη υφαντουργία έχουν ολοκληρώσει την επιχείρηση διάσωσης. Η πυρκαγιά προκάλεσε τον θάνατο οκτώ ανθρώπων, ενώ ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε.

Άγνωστα τα αίτια της φωτιάς

Μέχρι στιγμής, τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στην υφαντουργία δεν έχουν διευκρινιστεί.