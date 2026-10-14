Τίρανα: Στους δρόμους οι φοιτητές- Συγκρούσεις με την αστυνομία

Κλιμακώνεται η ένταση στα Τίρανα, με τους φοιτητές να σκορπίζονται στους δρόμους.

Φοιτητές και αστυνομικές δυνάμεις συγκρούονται στο κέντρο της αλβανικής πρωτεύουσας. Ενώ φαίνεται ότι ορισμένοι εισέβαλαν στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας, έβαλαν φωτιά και προκάλεσαν ζημιές σε γραφεία, έπιπλα και εγκαταστάσεις.

Οι συγκρούσεις άρχισαν πριν από προγραμματισμένη απογευματινή συγκέντρωση φοιτητών. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για τις συνθήκες σπουδών, την έλλειψη υποδομών και την περιορισμένη επαγγελματική προοπτική των αποφοίτων.

Φωτιά στο Υπουργείο Παιδείας και καταστροφές στο κέντρο

Άτομα εισέβαλαν στο υπουργείο, ενώ σε άλλα σημεία της πόλης διαδηλωτές ξήλωσαν τμήματα πεζοδρομίων στη λεωφόρο Δυρραχίου, τον κεντρικό άξονα που οδηγεί στην πλατεία Σκεντέρμπεη.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων πυρπολήθηκαν και λεηλατήθηκαν καταστήματα, υπέστησαν ζημιές σταθμευμένα οχήματα και καταστράφηκαν σιδερένια κιγκλιδώματα κτιρίων. Στους δρόμους βγήκαν επίσης μαθητές γυμνασίων της αλβανικής πρωτεύουσας, εκφράζοντας συμπαράσταση στους φοιτητές.

Αστυνομικές δυνάμεις στα Τίρανα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AP Photo/Hameraldi Agolli

Η αστυνομία επιχειρεί να απομακρύνει το πλήθος με χημικά και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης. Ενώ παράλληλα οι διαδηλωτές χρησιμοποιούν πέτρες, ξύλα και σιδηρολοστούς κατά των αστυνομικών δυνάμεων.

Κλειστά σχολεία και καταστήματα στα Τίρανα

Η ένταση στο κέντρο των Τιράνων οδήγησε στο κλείσιμο σχολείων και πολλών καταστημάτων. Οι αρχές παρακολουθούν με ανησυχία την αύξηση του αριθμού των διαδηλωτών στους δρόμους.

Επεισόδια είχαν σημειωθεί και την προηγούμενη ημέρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα, μεταξύ των οποίων ένα σοβαρά. Στα χθεσινά περιστατικά, είχαν μπει στο κτίριο του δημαρχείου των Τιράνων και είχαν προκαλέσει καταστροφές.