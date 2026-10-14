Frieze London: Το μέλλον της σύγχρονης τέχνης συναντά το Λονδίνο

Η Frieze London, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς φουάρ σύγχρονης τέχνης, επιστρέφει στο Λονδίνο από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου, μετατρέποντας την πόλη σε σημείο συνάντησης καλλιτεχνών, συλλεκτών, γκαλερί και φίλων της τέχνης από όλο τον κόσμο.

Στους εκθεσιακούς χώρους γύρω από το Regent’s Park, περισσότερες από 300 γκαλερί από 48 χώρες παρουσιάζουν έργα καταξιωμένων και ανερχόμενων καλλιτεχνών. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν νέες καλλιτεχνικές τάσεις, να γνωρίσουν διαφορετικές πολιτισμικές προσεγγίσεις και να έρθουν σε επαφή με τη διεθνή αγορά τέχνης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τομέας Focus, αφιερωμένος σε νέες γκαλερί και ανερχόμενους δημιουργούς, με συμμετοχές από πόλεις όπως η Σαγκάη, η Μουμπάι και η Νέα Υόρκη.

«Εδώ είναι που στρέφουμε το βλέμμα μας στο μέλλον του κόσμου της τέχνης. Εδώ στηρίζουμε και αναδεικνύουμε τη γενιά των γκαλερί που έχουν ανοίξει την τελευταία δεκαετία περίπου. Ορισμένες είναι πολύ καινούριες, καθώς ξεκίνησαν τη λειτουργία τους μόλις τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ όλες παρουσιάζουν καλλιτέχνες που δημιουργούν σήμερα και πολλοί από τους οποίους αποφοίτησαν πρόσφατα. Επομένως, εδώ διαμορφώνεται η επόμενη γενιά του κόσμου της τέχνης. Αυτές είναι οι γκαλερί που θα διαπρέψουν στο μέλλον και οι σπουδαίοι καλλιτέχνες που, μέσα στην επόμενη δεκαετία περίπου, θα παρουσιάζουν τα έργα τους στα σημαντικότερα μουσεία», δήλωσε η Eva Langret, διευθύντρια της Frieze για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αγορά τέχνης, η φετινή διοργάνωση αναδεικνύει τη δυναμική του Λονδίνου ως διεθνούς πολιτιστικού κέντρου. Παράλληλα, εκθέσεις, εκδηλώσεις, πάρτι και δράσεις στον χώρο της μόδας και της πολυτέλειας συμπληρώνουν την εμπειρία, καθιστώντας τη Frieze μια ξεχωριστή ευκαιρία γνωριμίας με τον σύγχρονο καλλιτεχνικό κόσμο.