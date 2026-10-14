Ιράν: Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έπεσε σε νάρκη και βυθίστηκε στα Στενά του Ορμούζ δηλώνουν οι Φρουροί της Επανάστασης

Σε έκρηξη νάρκης προσέκρουσε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα Στενά του Ορμούζ, καθώς επιχείρησε να διαπλεύσει τη θαλάσσια δίοδο από μη εξουσιοδοτημένο και υψηλού κινδύνου πέρασμα, παραβιάζοντας τους ισχύοντες κανονισμούς, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Η Τεχεράνη διεκδικεί παγιοποιημένα τον έλεγχο της συγκεκριμένης στρατηγικής λωρίδας, από την οποία —πριν από το ξέσπασμα του πολέμου— μεταφερόταν το 20% των παγκόσμιων υδρογονανθράκων. Στο πλαίσιο αυτό, οι ιρανικές δυνάμεις θέτουν συστηματικά στο στόχαστρο εμπορικά σκάφη που επιχειρούν να διασχίσουν τα στενά χωρίς να έχουν λάβει τη σχετική έγκριση από τις αρχές της χώρας.

Μετά από πυρκαγιά, το πλοίο, το οποίο μετέφερε περισσότερα από 2.500 εμπορευματοκιβώτια, «βυθίστηκε» στο νότιο μέρα των Στενών, υπογράμμισε η ανακοίνωση.

Εικόνες που δημοσίευσαν οι Φρουροί δείχνουν ένα σύννεφο μαύρου καπνού να υψώνεται από ένα πλοίο, ενώ δεκάδες εμπορευματοκιβώτια που έπεσαν στη θάλασσα επιπλέουν στην επιφάνεια.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο του Ορμούζ και βάζει συχνά στο στόχαστρο τα πλοία που επιχειρούν να διαπλεύσουν τα Στενά χωρίς την άδειά της.

Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Αυτή την εβδομάδα ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών, ναύαρχος Αλί Οζμάι, είχε προειδοποιήσει ότι κάθε πλοίο που απενεργοποιεί τα συστήματα αναγνώρισης και εντοπισμού του στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρείται «εχθρικό» και θα βρίσκεται αντιμέτωπο με «αυστηρά μέτρα».