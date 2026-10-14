Γλυπτά Παρθενώνα: Ο Όσμπορν προτείνει να τα μοιραζόμαστε

Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Οσμπορν, δήλωσε ότι παραμένει εφικτή μια συμφωνία Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Ωστόσο, υποστηρίζει ότι οι δύο πλευρές πρέπει να δεχθούν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Η πρότασή του προβλέπει να παρουσιάζονται τα Γλυπτά τόσο στην Αθήνα όσο και στο Λονδίνο, θέση που έρχεται σε αντίθεση με τη σταθερή γραμμή της Ελλάδας για επιστροφή την Γλυπτών.

Μιλώντας στο Bloomberg από την Αθήνα, όπου βρέθηκε ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση, ο Όσμπορν εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι συνομιλίες μπορούν να οδηγήσουν σε αποτέλεσμα.

«Εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε ο Οσμπορν σε συνέντευξή του από την Αθήνα. «Αν όλοι συμμετάσχουν με το πνεύμα ότι δεν θα πάρουμε όλα όσα θέλουμε, όπως συμβαίνει πάντα με μια επιτυχημένη συμφωνία, τότε μπορεί να υπάρξει συμφωνία».

Η πρόταση του Βρετανικού Μουσείου για τα Γλυπτά Παρθενώνα

Ο πρόεδρος του Μουσείου επανέλαβε πως θεωρεί πιθανή μια συμφωνία, με βασικό όρο τα Γλυπτά που βρίσκονται στο Λονδίνο και να μην αποχωρήσουν οριστικά από τη βρετανική πρωτεύουσα.

«Ελπίζω ακράδαντα ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία, σύμφωνα με την οποία τα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λονδίνο θα μπορούν να εκτεθούν στην Αθήνα, αλλά θα πρέπει να μοιράζονται», δήλωσε ο Οσμπορν την Τρίτη. «Ξέρω ότι αυτή δεν είναι η θέση όλων στην Ελλάδα, και το καταλαβαίνω και το σέβομαι, αλλά αυτή είναι η θέση μας, και επομένως, αν θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο, πρέπει να είμαστε σε αυτό το πνεύμα».

Η στάση του προς το αίτημα της Ελλάδας

Ο Τζορτζ Οσμπορν αναγνώρισε τη βαρύτητα που έχει το αίτημα επανένωσης των Γλυπτών για την ελληνική κοινωνία, επιμένοντας ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα πρέπει να διατηρεί την παρουσία τους και στις δύο πόλεις.

«Σέβομαι την ένταση του συναισθήματος στην Ελλάδα», δήλωσε ο Οσμπορν. «Αν πρόκειται να καταλήξουμε σε συμφωνία, τότε θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια μορφή διευθέτησης, σύμφωνα με την οποία τα γλυπτά θα εκτίθενται τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Αθήνα, και θα εκτίθενται σε δύο διαφορετικά πλαίσια – το ένα στο πλαίσιο της ιστορίας της αρχαίας Ελλάδας και της αρχαίας Αθήνας και το άλλο στο Βρετανικό Μουσείο στο πλαίσιο της ιστορίας όλων των πολιτισμών».