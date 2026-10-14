Τουρκία: «Ξέπλυναν» με ξύδι πλατεία μετά από συγκέντρωση Κούρδων

Πολιτικό σάλο και δικαστικές προεκτάσεις στην Τουρκία έχει προκαλέσει η πρωτοφανής ενέργεια τοπικού στελέχους του ισλαμιστικού Νέου Κόμματος Πρόνοιας (YRP) να διατάξει τον «καθαρισμό» πλατείας με ξίδι και σαπούνι, αμέσως μετά την ολοκλήρωση συγκέντρωσης του φιλοκουρδικού Κόμματος Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM).

Το κόμμα DEM απάντησε άμεσα καταθέτοντας μήνυση για ρατσιστική συμπεριφορά και υποκίνηση μίσους κατά του προέδρου του τοπικού παραρτήματος του YRP στη Μούγλα, Φατίχ Κοτζαμπιγίκ, ο οποίος πρωτοστάτησε στο περιστατικό.

«Θα την πλένουμε επί 40 ημέρες»

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην Πλατεία Απεραντοσύνης, στην περιοχή Μεντεσέ της Μούγλα, όπου το DEM είχε πραγματοποιήσει πολιτική εκδήλωση με κεντρικό αίτημα την απελευθέρωση του Αμπντουλάχ Οτζαλάν.

Αμέσως μετά, ο Κοτζαμπιγίκ προχώρησε σε μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε ως ακραία προκλητική, δηλώνοντας δημόσια: «Έδωσα εντολή στην οργάνωσή μου. Θα πλένουμε αυτό το μέρος επί σαράντα ημέρες με ξιδόνερο και αραβικό σαπούνι. Μόνο έτσι μπορεί να καθαριστεί».

Κύμα αντιδράσεων και αποδοκιμασία

Η ενέργεια πυροδότησε την έντονη αντίδραση της βουλευτού του DEM, Περβίν Μπουλντάν, η οποία κατήγγειλε τη στάση του ισλαμιστή πολιτικού ως βαθύτατα ρατσιστική. «Η τιμή του κουρδικού λαού δεν μολύνεται από το ξιδόνερό σας. Όσοι ασκούν πολιτική με μίσος, διακρίσεις και ρατσισμό θα καταγραφούν στην ιστορία με τη δική τους ντροπή», τόνισε σε αυστηρό τόνο

Προσπαθώντας να περιορίσει τις πολιτικές αναταράξεις, η κεντρική ηγεσία του YRP έσπευσε να πάρει αποστάσεις. Ο εκπρόσωπος του κόμματος, Σουάτ Κιλίτς, αποδοκίμασε επίσημα το συμβάν, ξεκαθαρίζοντας ότι επρόκειτο για μια μεμονωμένη πρωτοβουλία του τοπικού στελέχους που δεν συνάδει με την επίσημη γραμμή του κόμματος.