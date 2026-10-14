Γερμανία: «Φόρος» στη ζάχαρη

Νέο κόστος για τους καταναλωτές φέρνει η απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να επιβάλει «φόρο ζάχαρης» στα γλυκά ποτά. Το μέτρο έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2027, αλλά χρειάζεται πρώτα την έγκριση του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου.

Το ύψος της επιβάρυνσης θα εξαρτάται από την περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Όσο πιο γλυκό είναι ένα ποτό, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο φόρος.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται:

26 λεπτά ανά λίτρο για ποτά με 5 έως 8 γραμμάρια ζάχαρης ανά 100 ml.

32 λεπτά ανά λίτρο για ποτά με 8 γραμμάρια ζάχαρης και πάνω.

Το σχέδιο δεν ξεκαθαρίζει ακόμη πλήρως ποια προϊόντα θα υπαχθούν στο μέτρο και ποιες εξαιρέσεις θα ισχύσουν. Ωστόσο, τα αναψυκτικά αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των αλλαγών.

Έσοδα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ

Πίσω από την απόφαση βρίσκεται ο υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο φόρος θα περιορίσει την κατανάλωση ζάχαρης και θα ενισχύσει τη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας.

Η γερμανική κυβέρνηση υπολογίζει έσοδα 690 εκατομμυρίων ευρώ για το 2027, καθώς το μέτρο θα εφαρμοστεί στα μέσα της χρονιάς. Για το 2031, οι προβλέψεις ανεβάζουν το ποσό στα 890 εκατομμύρια ευρώ.

Τα χρήματα προορίζονται, μεταξύ άλλων, να καλύψουν μέρος της σχεδιαζόμενης μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης προς το ταμείο υγείας.

Σύμφωνα με την καταναλωτική οργάνωση Foodwatch, οι Γερμανοί λαμβάνουν σχεδόν 26 γραμμάρια ζάχαρης καθημερινά μόνο από τα ποτά.

Η κυβέρνηση επιδιώκει, παράλληλα, να ωθήσει τις βιομηχανίες σε αλλαγές στις συνταγές τους, με λιγότερη ζάχαρη στα προϊόντα.