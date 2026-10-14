Πέδρο Πασκάλ: Έμαθε να παίζει βιολοντσέλο για ρόλο σε ταινία

Ο Πέδρο Πασκάλ δήλωσε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του ήταν το ότι έμαθε να παίζει βιολοντσέλο.

Ο διάσημος ηθοποιός χριεάστηκε να μάθει να παίζει το μουσικό όργανο για τον ρόλο του στην ταινία «Behemoth!».

Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο δράμα «Behemoth!» στον ρόλο του Άλεξ Σεριάν. Υποδύεται έναν χαρισματικό μουσικό με κλασική παιδεία, ο οποίος επιστρέφει στο Λος Άντζελες και στον χώρο της σύνθεσης μουσικής για τον κινηματογράφο. Ενώ προηγουμένως ταξίδευε σε όλο τον κόσμο για συναυλίες.

Για να ερμηνεύσει τον ρόλο με πειστικότητα, ο ηθοποιός έπρεπε να μάθει να παίζει βιολοντσέλο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Σε δηλώσεις του πριν από την πρεμιέρα της ταινίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου (BFI), ο Πασκάλ δήλωσε ότι η εκμάθηση του βιολοντσέλο ήταν η «πιο δύσκολη» πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ στην καριέρα του.