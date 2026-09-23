Ιράν: Οι μαθητές επιστρέφουν στις τάξεις

μετά το κλείσιμο των σχολείων από την έναρξη του πολέμου

Οι Ιρανοί μαθητές επέστρεψαν στις σχολικές αίθουσες, οι οποίες παρέμεναν κλειστές από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται.

Αυτή η επιστροφή σημαδεύεται από την οδυνηρή ανάμνηση του βομβαρδισμού ενός δημοτικού σχολείου στο Μινάμπ στο νότιο Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες των αμερικανο-ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών που πυροδότησαν τον πόλεμο. Αυτός ο βομβαρδισμός στοίχισε τη ζωή σε 120 παιδιά.

Στη δυτική Τεχεράνη, σήμερα πρώτη μέρα σχολείου, από νωρίς άρχισαν να φτάνουν οι πρώτοι γονείς, χέρι-χέρι με τις κόρες τους, μπροστά από το δημοτικό σχολείο στη γειτονιά Τζανάτ Αμπάντ.

Όλοι οι μαθητές φορούσαν μαντίλες και μακρές σχολικές στολές, υποχρεωτική ενδυμασία σε χώρους εκπαίδευσης του Ιράν, από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο.

Στην είσοδο του σχολείου, βρίσκονται δύο αστυνομικοί της τροχαίας. Η αποστολή τους: να διευκολύνουν την πρωινή κυκλοφορία και να δώσουν λουλούδια στους μαθητές που φτάνουν για την πρώτη τους μέρα στο σχολείο.

Στο χώρο του σχολείου, οι γονείς φιλούν τα παιδιά τους πριν τα αφήσουν να περάσουν τις πύλες του σχολείου.

Περισσότεροι από 16,5 εκατομμύρια μαθητές θα φοιτήσουν φέτος σε σχολεία, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από ενός εκατομμυρίου μαθητών στην πρώτη τάξη, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Κάθε χρόνο, πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Παραδοσιακά, ο πρόεδρος της χώρας ξεκινά επίσημα τη σχολική χρονιά χτυπώντας το κουδούνι του σχολείου.

Φέτος, η τελετή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, αντί για σήμερα Τετάρτη, επίσημη έναρξη της σχολικής χρονιάς, σε ένα δημοτικό σχολείο θηλέων στη νότια Τεχεράνη.

Η τελετή μετατέθηκε καθώς ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου έχει προγραμματιστεί να εκφωνήσει σήμερα ομιλία.

Το κουδούνι χτύπησε σήμερα σε ένα δημοτικό σχολείο στο Μινάμπ από τον αντιπρόεδρο Επιστήμης και Τεχνολογίας, Χοσεΐν Αφσίν.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ