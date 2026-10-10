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Τέσσερις νεκροί από ουκρανικές επιθέσεις στην περιοχή του Λουχάνσκ

ΔΙΕΘΝΗ
10/10/2026 15:51
Τέσσερις νεκροί από ουκρανικές επιθέσεις στην περιοχή του Λουχάνσκ
AP Photo/Efrem Lukatsky

Τέσσερις άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν από ουκρανικές επιθέσεις στην περιοχή του Λουχάνσκ που ελέγχεται από τους Ρώσους στα ανατολικά της Ουκρανίας κατά το τελευταίο εικοσιτετράωρο, ανέφερε σήμερα, ο κυβερνήτης Λεονίντ Πάσετσνικ που έχει διοριστεί από τη Μόσχα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν επιβεβαίωσε ανεξάρτητα την αναφορά, ενώ η Ουκρανία δεν σχολίασε άμεσα.

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