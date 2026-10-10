Τέσσερις νεκροί από ουκρανικές επιθέσεις στην περιοχή του Λουχάνσκ
Τέσσερις άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν από ουκρανικές επιθέσεις στην περιοχή του Λουχάνσκ που ελέγχεται από τους Ρώσους στα ανατολικά της Ουκρανίας κατά το τελευταίο εικοσιτετράωρο, ανέφερε σήμερα, ο κυβερνήτης Λεονίντ Πάσετσνικ που έχει διοριστεί από τη Μόσχα.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν επιβεβαίωσε ανεξάρτητα την αναφορά, ενώ η Ουκρανία δεν σχολίασε άμεσα.
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