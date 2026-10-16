Tesla Roadster: Το εντυπωσιακό ακροβατικό που έγινε viral

Ένα εντυπωσιακό ακροβατικό με το νέο Tesla Roadster έκλεψε την παράσταση σε παρουσίαση του Έλον Μασκ στο Τέξας.

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο εκτέλεσε περιστροφή στον αέρα και προσγειώθηκε με ασφάλεια, με το βίντεο να γίνεται viral στα social media.

Το ακροβατικό που έγινε viral

Τα πλάνα προκάλεσαν έκπληξη στους χρήστες των social media, με αρκετούς να αναρωτιούνται αν ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Το βίντεο συγκέντρωσε γρήγορα το ενδιαφέρον του διαδικτύου.

Οι επιδόσεις και η παραγωγή

Το νέο Roadster αναμένεται να έχει τελική ταχύτητα άνω των 370 χλμ./ώρα, ενώ ο Έλον Μασκ έχει αναφέρει ότι η παραγωγή του προγραμματίζεται για το 2028.

Πηγή Φωτογραφίας: Teslaconomics