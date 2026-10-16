Ο Αλ Πατσίνο τιμάται με το κορυφαίο βραβείο του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών

Ο θρυλικός ηθοποιός Αλ Πατσίνο ανακοινώθηκε ως ο 62ος αποδέκτης του κορυφαίου τιμητικού βραβείου Life Achievement Award από το Σωματείο Ηθοποιών Αμερικής. Ο 86χρονος σταρ της εμβληματικής τριλογίας του «Νονού» πρόκειται να παραλάβει την ανώτατη διάκριση του κλάδου σε μια λαμπερή τελετή στο Λος Άντζελες.

«Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου αναρωτιόμουν και περιπλανιόμουν, αλλά πάντα ένιωθα σαν στο σπίτι μου όταν είχα στα χέρια μου ένα σενάριο και βρισκόμουν ανάμεσα σε συναδέλφους ηθοποιούς. Η δουλειά και οι ηθοποιοί που συνάντησα σε αυτήν τη διαδρομή ήταν από τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής μου», δήλωσε συγκινημένος ο Αλ Πατσίνο, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την αναγνώριση της μακράς καλλιτεχνικής του πορείας.

Η επίσημη απονομή θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2027, κατά τη διάρκεια της 33ης τελετής των Screen Actors Guild Awards στο Shrine Auditorium. Η εκδήλωση αναμένεται να καθηλώσει το παγκόσμιο κοινό, καθώς θα μεταδοθεί σε ζωντανή ροή μέσω της πλατφόρμας του Netflix.