Γκάμπια: 12 νεκροί από ναυάγιο με μετανάστες

Δώδεκα πτώματα έχουν ανασυρθεί από την περιοχή όπου ναυάγησε σκάφος που μετέφερε μετανάστες, στα ανοικτά των ακτών της Γκάμπιας.

Οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο νησί Τζίνακ συνεχίζονται, ενώ παραμένει άγνωστος ο συνολικός αριθμός των επιβαινόντων.

Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Ο Ερυθρός Σταυρός της Γκάμπιας ανακοίνωσε ότι 12 σοροί ανασύρθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή όπου σημειώθηκε το ναυάγιο.

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στο σκάφος. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στα ανοικτά του νησιού Τζίνακ, καθώς οι προσπάθειες για τον εντοπισμό ανθρώπων συνεχίζονται.

Η επικίνδυνη διαδρομή προς τα Κανάρια Νησιά

Χιλιάδες άνθρωποι από τη δυτική Αφρική, κυρίως νέοι, επιχειρούν εδώ και χρόνια να φτάσουν παράτυπα στην Ευρώπη μέσω του Ατλαντικού Ωκεανού.

Κύριος προορισμός τους είναι το ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων Νήσων. Για το ταξίδι χρησιμοποιούν συχνά υπερφορτωμένα σκάφη, πολλά από τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση, γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Οι αυξημένοι έλεγχοι αλλάζουν τα σημεία αναχώρησης

Η ενίσχυση των θαλάσσιων ελέγχων από τις αρχές της Σενεγάλης, της Μαυριτανίας και του Μαρόκου έχει οδηγήσει τους μετανάστες σε διαφορετικά σημεία αναχώρησης.

Πλέον, πολλοί ξεκινούν από τη Γκάμπια, τη Γουινέα-Μπισάου. Η αλλαγή αυτή παρατείνει ακόμη περισσότερο τη διάρκεια του ταξιδιού στον Ατλαντικό και αυξάνει τους κινδύνους για όσους επιχειρούν να φτάσουν στην Ευρώπη.

Πηγή Φωτογραφίας: The Gambia Red Cross Society (GRCS)