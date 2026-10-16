Μακρόν: Να δοθούν στην Ουκρανία “όλα τα μέσα” για να αμυνθεί

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι θα πρέπει να δοθούν στην Ουκρανία «όλα τα μέσα» που χρειάζεται για να αμυνθεί απέναντι στη Ρωσία, μετά τη συνάντηση που είχε στις Βρυξέλλες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτήρισε «εποικοδομητικές» τις συνομιλίες με τον Μακρόν.

«Ενώ η Ρωσία επιλέγει την κλιμάκωση επειδή έχει βαλτώσει στο μέτωπο, είναι κεφαλαιώδους σημασίας να δώσουμε όλοι μαζί στην Ουκρανία όλα τα αναγκαία μέσα για να αμυνθεί και να προστατεύσει τους πολίτες και τις υποδομές της», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.