Τραμπ: Συνομιλίες με Ρωσία- Κίνα για πυρηνικό αφοπλισμό

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, δήλωσε χθες, Πέμπτη (15 Οκτωβρίου 2026), ότι η Ουάσιγκτον, συνομιλεί με Μόσχα και Πεκίνο, για τον πυρηνικό αφοπλισμό των χωρών που έχουν τα μεγαλύτερα αποθέματα πυρηνικών όπλων.

Μιλώντας στο Newsmax, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε, πως αναμένει την Κίνα να «φτάσει» τις ΗΠΑ στην επόμενη πενταετία.

«Θα ήθελα να γίνει αποπυρηνικοποίηση ει δυνατόν, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε στη Ρωσία για αυτό, και μιλάμε στην Κίνα για αυτήν την αποπυρηνικοποίηση”, ανέφερε, μεταξύ άλλων, στη συνέντευξή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Σύμφωνα με το Newsmax, ο Τραμπ είχε επίσης συνομιλήσει με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ για το ζήτημα του πυρηνικού αφοπλισμού.

Η Ρωσία διαθέτει το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο παγκοσμίως, ακολουθούμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI). Ωστόσο, οι ΗΠΑ υπερτερούν της Ρωσίας ως προς τον αριθμό των ανεπτυγμένων πυρηνικών κεφαλών, δηλαδή εκείνων που είναι αναπτυγμένες και έτοιμες για χρήση.

Στο επίκεντρο η λήξη της συνθήκης New START

Τα σχόλια αυτά του Αμερικανού προέδρου γίνονται μήνες μετά την εκπνοή της ισχύος νωρίτερα φέτος της Συνθήκης Μείωσης Στρατηγικών Όπλων (START).

Η συνθήκη New START που είχε υπογραφεί το 2010 επέτρεπε μία μόνο παράταση, η οποία συμφωνήθηκε ανάμεσα στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και ήταν για πέντε χρόνια. Οποιαδήποτε νέα παράταση θα απαιτούσε εκτελεστική απόφαση για την εκούσια επέκταση των ορίων της συνθήκης.