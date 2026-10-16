Νέες βολές Τραμπ κατά του Ζελένσκι

Επίθεση εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατά του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ως «ντροπή», χαρακτήρισε την έναρξη εκ νέου των ουκρανικών επιθέσεων, κατά διυλιστηρίων της Ρωσίας.

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε τον πρόεδρο της Ουκρανίας, λέγοντας, ότι: «Το μόνο που κάνει (ο Ζελένσκι) είναι να αυξάνει τις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως».

Και συνέχισε, λέγοντας, ότι: «δεν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία. Δηλώνει πως θέλει, αλλά στην πραγματικότητα δεν θέλει».

Να σημειωθεί, ότι χθες Πέμπτη (15/10/2026), ο Ζελένσκι ανακοίνωσε την επανέναρξη των επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια, αψηφώντας την «ενεργειακή εκεχειρία» που ανακοίνωσε ο Τραμπ, τον οποίο κάλεσε να μην στέκεται στο πλευρό του «επιτιθέμενου» στον πόλεμο με τη Ρωσία.