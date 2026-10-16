Δίκη Ράσελ Μπραντ: «Σαν τέρας» – Συγκλονίζει η κατάθεση της πρώτης καταγγέλλουσας στο Λονδίνο

«Σαν ένα τέρας» περιέγραψε τον Ράσελ Μπραντ μία από τις έξι γυναίκες που τον κατηγορούν για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις. Κατά τη δεύτερη ημέρα της δίκης του στο ποινικό δικαστήριο του Σάουθαρκ, η μάρτυρας αφηγήθηκε πως ένιωσε «τρομοκρατημένη» και «χειραγωγημένη» από τον Βρετανό πρώην κωμικό και νυν αντισυστημικό ινφλουένσερ.

Η γυναίκα, η οποία είναι η πρώτη που εξετάζεται από τους ενόρκους, απάντησε στις ερωτήσεις του συνηγόρου υπεράσπισης του Μπραντ παραμένοντας προστατευμένη πίσω από ένα μεγάλο μπλε παραβάν. Η χρήση του παραβάν κρίθηκε απαραίτητη από τις δικαστικές αρχές προκειμένου να διασφαλιστεί η ανωνυμία της και να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά της στο ευρύ κοινό.