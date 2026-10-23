Τέλος οι αμαξάδες στην Νέα Υόρκη

Χθες το δημοτικό συμβούλιο της Νέας Υόρκης αποφάσισε την απαγόρευση των αμαξών που σέρνονται από άλογα στους δρόμους της πόλης και το Σέντραλ Παρκ από τον Ιούνιο του 2028.

Το συγκεκριμένο μέτρο βάζει τέλος σε ένα ιστορικό τουριστικό αξιοθέατο και σε έναν κλάδο με μακροχρόνια παράδοση.

Ειδικότερα, τα 40 από τα 51 μέλη του δημοτικού συμβουλίου ψήφισαν υπέρ της απαγόρευσης, την οποία στηρίζει και ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι.

Νωρίτερα τον Οκτώβριο ο Μαμντάνι είχε προαναγγείλει την απαγόρευση των αμαξών με άλογα.