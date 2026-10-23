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H Raye κέρδισε το βραβείο Mercury

Για το άλμπουμ της «This Music May Contain Hope»
ΔΙΕΘΝΗ
23/10/2026 12:21
H Raye κέρδισε το βραβείο Mercury
Η Raye σε συναυλία της στο Λονδίνο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: @raye- INSTAGRAM

Μία σημαντική βραδιά έζησε χθες η βρετανή τραγουδίστρια Raye, η οποία κέρδισε το βραβείο Mercury για το άλμπουμ της «This Music May Contain Hope». Η Raye ήταν υποψήφια ανάμεσα σε μεγάλα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, όπως o Πολ ΜακΚάρτνεϊ, η Τζέιντ, η Ολίβια Ντιν, ο ράπερ Dave και τα συγκροτήματα Florence + the Machine και Suede.

Το δεύτερο άλμπουμ της Βρετανίδας τραγουδίστριας – τραγουδοποιού κυκλοφόρησε τον Μάρτιο και έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση των charts. Περιλαμβάνει κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως τα σινγκλ «Click Clack Symphony» (με τη συμμετοχή του Χανς Ζίμερ), «I Know You’re Hurting», «Nightingale Lane» και «Where Is My Husband!».

Η νικήτρια ανακοινώθηκε σε τελετή στο Νιούκασλ, με την τελετή να φιλοξενείται στην συγκεκριμένη πόλη για δεύτερη συνεχή χρονιά.

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