Τάνκερ με ρωσικό ντίζελ κατευθύνεται προς τη Νέα Υόρκη, μετά τη συμφωνία Πούτιν-Τραμπ

Σύμφωνα με σημερινά στοιχεία της LSEG, ένα δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Μάλτας μεταφέρει 40.000 τόνους ρωσικού ντίζελ με προορισμό τη Νέα Υόρκη, κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια του Τραμπ να συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Για τον σκοπό αυτό, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη καθυστερήσει την επιβολή ορισμένων νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ενώ παράλληλα απειλεί την Ευρώπη με εμπάργκο στις εξαγωγές αμερικανικού ντίζελ, εάν οι ευρωπαϊκές χώρες δεν απελευθερώσουν μεγαλύτερα ποσά από τα στρατηγικά τους αποθέματα.

Το συγκεκριμένο πλοίο, με το όνομα «Agioi Fanendes», φορτώθηκε με ντίζελ εξαιρετικά χαμηλού θείου στο ρωσικό λιμάνι Πριμόρσκ της Βαλτικής στις 22 Οκτωβρίου και αναμένεται να καταπλεύσει στις ΗΠΑ στις 7 Νοεμβρίου.

Η Ρωσία συμφώνησε να άρει την απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ και να τροφοδοτήσει με καύσιμα τις παγκόσμιες αγορές, ανάμεσά τους τις ΗΠΑ, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Τραμπ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε στις 9 Οκτωβρίου ότι η Ρωσία θα εξαγάγει άμεσα 300.000 μετρικούς τόνους, ή 2,25 εκατ. βαρέλια, ενώ θα ακολουθήσουν 500.000 τόνοι τον Νοέμβριο και 1 εκατ. τόνοι «αμέσως μετά».

Η Ρωσία θα είναι σε θέση να αυξήσει τις εξαγωγές ντίζελ στα 3-3,5 εκατ. τόνους ανά μήνα έως τα τέλη του έτους, τον συνηθισμένο όγκο εξαγωγών της χώρας σε αυτό το καύσιμο, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλεξάντρ Νόβακ.

Την περασμένη εβδομάδα, ποσότητες ντίζελ προς εξαγωγή φορτώθηκαν στο ρωσικό λιμάνι της Βαλτικής Πριμόρσκ, αλλά οι τελικοί τους προορισμοί δεν είναι σαφείς, με τα περισσότερα πλοία να δηλώνουν ως προορισμό το Γιβραλτάρ, τις ακτές του Ατλαντικού ή το Πορτ-Σαΐντ, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG για τη ναυσιπλοΐα.

Από τότε που τέθηκε σε ισχύ το πλήρες εμπάργκο της ΕΕ στην εισαγωγή ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων τον Φεβρουάριο του 2023 λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία εξάγει ντίζελ κυρίως στη Βραζιλία και την Τουρκία καθώς σε αφρικανικές χώρες.