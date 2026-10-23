«Καζάνι που βράζει» το πολιτικό σκηνικό στην Αλβανία

Σε σκηνικό παρατεταμένης πολιτικής και κοινωνικής σύγκρουσης εξελίσσεται η καθημερινότητα στην Αλβανία, με την πρωτεύουσα Τίρανα να παραμένει στο επίκεντρο σφοδρών διαμαρτυριών και οδομαχιών.

Πολίτες, φοιτητές και σύσσωμη η αντιπολίτευση διεκδικούν με δυναμικές κινητοποιήσεις την άμεση παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, καταγγέλλοντας φαινόμενα κυβερνητικής διαφθοράς, αστυνομικής αυθαιρεσίας, αλλά και την υλοποίηση αμφιλεγόμενων τουριστικών επενδύσεων μεγάλης κλίμακας, όπως το σχέδιο του Τζάρεντ Κούσνερ στη Σβέρνιτσα.

Παράλληλα, το κλίμα είναι εξαιρετικά πολωμένο και εντός του κοινοβουλίου, με το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα να μεθοδεύει την αποβολή βουλευτών της αντιπολίτευσης μετά από πρωτοφανή επεισόδια και χειροδικίες στην αίθουσα των συνεδριάσεων.

Μέσα σε αυτή την εκρηκτική ατμόσφαιρα, ο Έντι Ράμα επιχειρεί μια σειρά από θεατρικές και επικοινωνιακές κινήσεις, οι οποίες ωστόσο προσκρούουν στην απόλυτη άρνηση των διαδηλωτών για συμβιβασμό. Μετά το σκηνικό των προηγούμενων ημερών με τις κόκκινες και μαύρες βελούδινες καρέκλες που τοποθετήθηκαν έξω από το πρωθυπουργικό μέγαρο —και τις οποίες οι συγκεντρωμένοι κατέστρεψαν— ο Αλβανός πρωθυπουργός απηύθυνε σήμερα, για τέταρτη φορά, πρόσκληση για συνομιλίες με έναν εξίσου σημειολογικό τρόπο.

Συνεργάτες του τοποθέτησαν κόκκινα μαξιλάρια με γραπτά προσκλητήρια πάνω στα πέτρινα παγκάκια μπροστά από το γραφείο του, σε μια προσπάθεια να εμφανίσει την κυβέρνηση ως τη μόνη πλευρά που επιζητά τη θεσμική εκτόνωση της κρίσης.

Στο σημερινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Έντι Ράμα εμφανίστηκε με διπλή ρητορική, συνδυάζοντας την πρόταση διαλόγου με αυστηρές προειδοποιήσεις. Αφού δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά του για συζήτηση, ξεκαθάρισε με νόημα πως «το παρελθόν δεν έχει καμία πιθανότητα να επιστρέψει», φωτογραφίζοντας τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ταυτόχρονα, έστειλε σκληρό μήνυμα καταστολής, προειδοποιώντας ότι όσοι ευθύνονται για τις καταστροφές και κρατούν «όμηρο» την πρωτεύουσα θα λογοδοτήσουν άμεσα ενώπιον της δικαιοσύνης.

Από την άλλη πλευρά, το κοινό μέτωπο των διαδηλωτών και της αντιπολίτευσης απορρίπτει ασυζητητί τις πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού, χαρακτηρίζοντάς τις ως προσχηματικά επικοινωνιακά τεχνάσματα και «θέατρο» που στόχο έχει τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης. Με τα πανεπιστήμια να τελούν υπό μποϊκοτάζ και τους δρόμους των Τιράνων να παραμένουν αποκλεισμένοι, η πολιτική ηγεσία της χώρας δείχνει να οδηγείται σε ένα απόλυτο και επικίνδυνο αδιέξοδο.