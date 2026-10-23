Νότια Αφρική: Νέα δολοφονία μετανάστη στο Ντέρμπαν

Περίπου 50 άτομα ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου έναν ξένο υπήκοο στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής.

Ο άνδρας, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστή, δέχθηκε αρχικά την προσέγγιση δύο ατόμων στην άκρη του δρόμου. Στη συνέχεια, του επιτέθηκε μεγαλύτερη ομάδα. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο σημείο, ενώ η αστυνομία ερευνά την υπόθεση και αναζητά τα κίνητρα της δολοφονίας.

Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα

Σύμφωνα με την αστυνομία, το θύμα εκτιμάται ότι ήταν στα τέλη της δεκαετίας των 30 ή στις αρχές της δεκαετίας των 40. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες που οδήγησαν στην επίθεση.

Ο εκπρόσωπος της επαρχιακής αστυνομίας, Ρόμπερτ Νετσιούντα, δήλωσε ότι οι αρχές δεν μπορούν να κάνουν εικασίες για το κίνητρο της δολοφονίας.

Η δολοφονία σημειώνεται ενώ η Νότια Αφρική βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα διαμαρτυριών κατά των μεταναστών. Νωρίτερα τον Οκτώβριο, καταστήματα και αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν στο Ντέρμπαν και στο Σοβέτο, κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Επαναπατρισμοί πολιτών και διπλωματικές εντάσεις

Μία από τις ομάδες που βρίσκονται πίσω από τις κινητοποιήσεις, η March and March, είχε θέσει ως προθεσμία την 30ή Ιουνίου για την αποχώρηση όλων των παράνομων μεταναστών από τη χώρα. Πριν από τη λήξη της προθεσμίας, πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις, ενώ καταγράφηκαν αναφορές για επιθέσεις εναντίον πολιτών άλλων αφρικανικών χωρών.

Οι εξελίξεις οδήγησαν τη Ζιμπάμπουε, τη Νιγηρία και τη Γκάνα στη λήψη μέτρων για τον επαναπατρισμό πολιτών τους, υπό τον φόβο κλιμάκωσης της βίας.

Η Γκάνα επιβεβαίωσε τον θάνατο του Μπασίρου Ισάκ, πατέρα τριών παιδιών, ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα στο Κέιπ Τάουν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων. Η υπόθεση προκάλεσε διπλωματική αντιπαράθεση, καθώς η Νότια Αφρική υποστήριξε ότι η έκταση της βίας είχε υπερεκτιμηθεί.

Φτώχεια, ανεργία και ξενοφοβικές επιθέσεις

Η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει ξενοφοβικές επιθέσεις εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Το 2008, περισσότεροι από 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες χιλιάδες εκτοπίστηκαν σε επιθέσεις εναντίον ξένων υπηκόων.

Οι νέες αναταραχές εκδηλώνονται σε μια χώρα με εκτεταμένη φτώχεια, μεγάλες κοινωνικές ανισότητες και ανεργία που πλήττει περίπου το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού. Οι μετανάστες κατηγορούνται συχνά ότι παίρνουν θέσεις εργασίας και επιβαρύνουν τις δημόσιες υπηρεσίες, ωστόσο οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τέτοιοι γενικευμένοι ισχυρισμοί δεν τεκμηριώνονται από αποδεικτικά στοιχεία.

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, η Νότια Αφρική εξακολουθεί να αποτελεί βασικό προορισμό για ανθρώπους που αναζητούν εργασία, ασφάλεια και καλύτερες συνθήκες ζωής.