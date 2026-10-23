Περίεργα αντικείμενα εντοπίστηκαν πάνω από τον Ατλαντικό

Δύο ναυτικοί παρατήρησαν φωτεινά αντικείμενα να εκτελούν ασυνήθιστες κινήσεις πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό, περίπου 400 μίλια νότια της Νέας Σκωτίας.

Κατά την περιγραφή τους, τα αντικείμενα άλλαζαν απότομα κατεύθυνση και ταχύτητα, ενώ το ραντάρ του πλοίου δεν κατέγραψε στόχο.

Οι δύο ναυτικοί παρακολούθησαν το φαινόμενο με κυάλια επί περίπου 40 λεπτά. Ένας από αυτούς εντόπισε αρχικά μία φωτεινή κουκκίδα χαμηλά στον ορίζοντα, λίγο αριστερά από την πλώρη.

Φωτεινή σφαίρα και απότομες μεταβολές πάνω από τον Ατλαντικό

Για διάστημα πέντε έως δέκα λεπτών, ο μάρτυρας περιέγραψε ότι η πρώτη φωτεινή σφαίρα ανέβαινε και κατέβαινε γρήγορα, μετακινείτο δεξιά και αριστερά και, κατά διαστήματα, έφθανε σε «υπερηχητικές ταχύτητες».

Στη συνέχεια, εμφανίστηκαν άλλες τρεις ή τέσσερις φωτεινές σφαίρες με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Οι ναυτικοί υποστήριξαν επίσης ότι τα φωτεινά αντικείμενα χάνονταν ξαφνικά από ένα σημείο και επανεμφανίζονταν σε άλλο. Η ταχύτητα αυτών των μετακινήσεων χαρακτηρίστηκε από τον μάρτυρα ως «παράλογη».

Ραντάρ χωρίς καταγραφή στόχου

Παρά τις οπτικές παρατηρήσεις, το ραντάρ του πλοίου δεν εμφάνισε στόχο. Στην αναφορά επισυνάφθηκαν στιγμιότυπα από τις οθόνες του συστήματος, στα οποία δεν προέκυπτε ένδειξη παρουσίας αντικειμένων στον ουρανό.

Η καταγραφή της υπόθεσης προκάλεσε αναφορές σε άλλη αναφορά που είχε φθάσει στο NUFORC την προηγούμενη χρονιά, αυτή τη φορά από την Καλιφόρνια.

Το φωτεινό αντικείμενο στην Τουέντινταϊν Παλμς

Στις 27 Απριλίου, κάτοικος της περιοχής Τουέντινταϊν Παλμς κατέγραψε σε βίντεο ένα μεγάλο φωτεινό αντικείμενο πάνω από την έρημο. Ο μάρτυρας δήλωσε ότι το είδε περίπου στις 22:27, ενώ βρισκόταν μόνος σε απομονωμένη καλύβα.

Κατά την περιγραφή του, το αντικείμενο είχε έξι πλευρές, κινούνταν αργά και ακανόνιστα, χωρίς ξεκάθαρη πορεία, και παρουσίαζε ξαφνικές μεταβολές ταχύτητας. Φαινόταν επίσης να πάλλεται και να εκπέμπει έντονο φως από τις άκρες του, παραμένοντας ορατό για περίπου 15 λεπτά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για τη Σελήνη, καθώς εκείνο το βράδυ υπήρχε νέα Σελήνη και το αντικείμενο ήταν πολύ φωτεινότερο ακόμη και από την πανσέληνο. Περιέγραψε ακόμη αλλαγή στο σχήμα του, από εξαγωνικό σε κυκλικό.

Δεν υπήρχε δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας στην καλύβα για να επιβεβαιώσει την περιγραφή. Ο κάτοικος ανέφερε ότι δεν είχε καταναλώσει ουσίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αντίληψή του και ότι έβλεπε καθαρά σε όλη τη διάρκεια του περιστατικού.

Πηγή Βίντεο: X – Katie Liane, YouTube – News24