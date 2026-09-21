Γκράνιτ Τσάκα: Παραδέχτηκε ότι απέκτησε πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού Covid-19

Ο Γκράνιτ Τσάκα παραδέχτηκε δημόσια ότι είχε αποκτήσει πιστοποιητικό εμβολιασμού για τον κορονοϊό, χωρίς να έχει κάνει το εμβόλιο, σε μια υπόθεση που βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των ελβετικών Αρχών.

Ο Τσάκα τοποθετήθηκε δημόσια στο Instagram λίγο πριν από την προγραμματισμένη κατάθεσή του στην Εισαγγελία της Λουκέρνης, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την πράξη του.

«Έκανα λάθος»

Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής εξήγησε ότι την περίοδο της πανδημίας είχε έντονες επιφυλάξεις και φόβους σχετικά με τον εμβολιασμό κατά της Covid-19.

Όπως ανέφερε, αντί να αναζητήσει απαντήσεις και να συζητήσει τις ανησυχίες του μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών, προχώρησε στην απόκτηση πιστοποιητικού εμβολιασμού.

Ο ίδιος χαρακτήρισε λανθασμένη την επιλογή του και δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για όσα συνέβησαν.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Τι εξετάζουν οι ελβετικές Αρχές

Η υπόθεση αφορά πιστοποιητικό που φέρεται να αποκτήθηκε το 2022, όταν βρίσκονταν ακόμη σε ισχύ οι περιορισμοί και οι υγειονομικές προϋποθέσεις που συνδέονταν με την πανδημία.

Η Εισαγγελία της Λουκέρνης έχει ξεκινήσει διαδικασία προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για πράξεις που σχετίζονται με ψευδή βεβαίωση ή πλαστογραφία εγγράφων.

Η έρευνα αφορά και γιατρό, η οποία φέρεται να είχε εκδώσει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

Ο μέσος της Σάντερλαντ αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις στις Αρχές, ενώ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.

Εκτός Εθνικής Ελβετίας

Η υπόθεση έχει ήδη επηρεάσει και τις υποχρεώσεις του Τσάκα με την εθνική ομάδα της Ελβετίας.

Ο αρχηγός της Εθνικής δεν θα συμμετάσχει στα επόμενα παιχνίδια του Nations League, καθώς αποφασίστηκε να μην ενταχθεί στην αποστολή για το συγκεκριμένο διάστημα.