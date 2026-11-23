Με σοβαρές ψυχικές διαταραχές, μεταξύ των οποίων σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή και κατάθλιψη, έχει διαγνωστεί ο Βρετανός πυγμάχος Τάισον Φιούρι, ο οποίος αποκαλύπτει τη δύσκολη μάχη που δίνει εδώ και χρόνια.

Σε νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, με τίτλο «Tyson Fury», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Νοεμβρίου, περιγράφει την ψυχική του κατάρρευση, τις εξαρτήσεις και τις στιγμές που πίστευε ότι κινδύνευε η ζωή του και η οικογένειά του.

Ο 38χρονος πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών αναφέρει ότι έχει επίσης διαγνωστεί με αγχώδη διαταραχή, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και ΔΕΠΥ. Η σύζυγός του, Πάρις Φιούρι, μιλά για τις αλλαγές στη συμπεριφορά του, τις οποίες παρατηρούσε επί χρόνια χωρίς αρχικά να γνωρίζει τι τις προκαλούσε.

Η ψυχική κατάρρευση μετά τον παγκόσμιο τίτλο

Η δύσκολη περίοδος άρχισε μετά τη νίκη του επί του Βλαντίμιρ Κλίτσκο το 2015. Παρότι είχε πετύχει τον μεγαλύτερο στόχο της καριέρας του, ο Φιούρι ένιωσε ότι η ζωή του έχασε το νόημά της. Στη συνέχεια στράφηκε στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά και στην ανεξέλεγκτη διασκέδαση.

Η κατάστασή του επιδεινώθηκε σημαντικά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, πιστεύοντας ότι παθαίνει έμφραγμα, όμως οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρή κρίση άγχους. Εκείνη την περίοδο άκουγε φωνές και πίστευε ότι κάποιοι σχεδίαζαν να σκοτώσουν τον ίδιο και την οικογένειά του. Μάλιστα, θεωρούσε ότι ακόμη και το ραδιόφωνο του έστελνε απειλητικά μηνύματα.

Οι οικογενειακές απώλειες και η επιστροφή

Πίσω από την ψυχική του επιβάρυνση βρίσκονταν και οδυνηρές οικογενειακές εμπειρίες. Το 2014, η σύζυγός του απέβαλε στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της, ενώ λίγους μήνες αργότερα πέθανε ο θείος και προπονητής του, Χιούι Φιούρι. Ο πυγμάχος παραδέχεται ότι προσπάθησε να κρύψει τη θλίψη του, θεωρώντας πως έπρεπε να παραμείνει δυνατός για την οικογένειά του.

Στο ντοκιμαντέρ αναφέρεται και στα δύσκολα παιδικά του χρόνια, στις πολλές αποβολές της μητέρας του και στις εντάσεις που υπήρχαν στο σπίτι.

Η αλλαγή ήρθε όταν αποφάσισε να εγκαταλείψει τις εξαρτήσεις και να επιστρέψει στην πυγμαχία, θέτοντας ως στόχο την αναμέτρηση με τον Ντιοντέι Γουάιλντερ. Σήμερα προσπαθεί να διαχειρίζεται την ψυχική του υγεία με άσκηση, καθημερινούς στόχους και τη στήριξη των δικών του ανθρώπων.

Όπως τονίζει, μεγαλύτερο επίτευγμά του δεν είναι οι τίτλοι και οι νίκες στο ρινγκ, αλλά η οικογένειά του. Παράλληλα, προσπαθεί να μάθει στα παιδιά του να μιλούν ανοιχτά για όσα τους απασχολούν και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα χωρίς καθυστέρηση.

Πηγή Βίντεο: YouTube – Netflix