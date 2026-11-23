Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη φονική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το σαββατοκύριακο σε εργοστάσιο της δυτικής Ιάβας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της Ινδονησίας. Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια του κτιρίου —που πλέον παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα στατικότητας— για τον εντοπισμό περισσότερων από 30 εργαζομένων που παραμένουν αγνοούμενοι.

Τα αίτια και οι έρευνες για την πυρασφάλεια

Η φωτιά ξέσπασε στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας τροφίμων και γλυκισμάτων PT Fonua Agung Mulia, στην επαρχία Μπαντέν, περίπου 50 χιλιόμετρα έξω από την Τζακάρτα. Αν και η έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας βρίσκεται σε εξέλιξη, ο σύμβουλος της ινδονησιακής προεδρίας για εργασιακά θέματα, Σαΐντ Ικμπάλ, ανέφερε πως οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε βραχυκύκλωμα κλιματιστικού.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε τον θάνατο τουλάχιστον 24 εργαζομένων και υπογράμμισε ότι ελέγχεται εάν τηρούνταν τα μέτρα πυρασφάλειας, προσθέτοντας πως ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στις αρχές.

Το προφίλ της μονάδας και η επιχείρηση διάσωσης

Η συγκεκριμένη μονάδα, που απασχολούσε συνολικά περίπου 5.000 εργαζόμενους, αποτελούσε έναν από τους βασικότερους προμηθευτές γλυκισμάτων, στιγμιαίων νουντλς και άλλων τροφίμων στη χώρα, με εξαγωγική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Στίβεν Έργουιν Ουιτζάγια, την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στη βάρδια βρίσκονταν περίπου 300 άτομα.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης της επαρχίας Μπαντέν, Αλ Αμράντ, οι έρευνες έχουν επαναληφθεί, αλλά οι διασώστες επιχειρούν με μεγάλη προσοχή λόγω της επικινδυνότητας του ασταθούς κτιρίου. Από τους 29 εργαζόμενους που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί, οι 5 νοσηλεύονται. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 24 σάκοι με ανθρώπινα υπολείμματα, γεγονός που καθιστά αδύνατο τον ακριβή προσδιορισμό του τελικού αριθμού των νεκρών σε αυτή τη φάση.

Λόγω της σφοδρότητας της φωτιάς, η οπτική αναγνώριση των σορών είναι αδύνατη. Ο αξιωματικός της αστυνομίας Ουάχιου Χινταγιάτι γνωστοποίησε ότι συλλέγονται δείγματα DNA από συγγενείς για την ταυτοποίηση των θυμάτων, μια διαδικασία που εκτιμάται ότι θα χρειαστεί εβδομάδες για να ολοκληρωθεί.