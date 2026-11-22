Σε συζητήσεις για το σίκουελ της ταινίας “Μόνος στο σπίτι” βρίσκεται ο Μακόλεϊ Κάλκιν.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Μάθιου Μπελόνι στο Puck, ο ηθοποιός συναντήθηκε με στελέχη της Disney νωρίτερα μέσα στη χρονιά, καταθέτοντας τη δική του πρόταση για το σίκουελ, η οποία έλαβε το πράσινο φως και όπως φαίνεται ο Κέβιν Μακ Κάλιστερ θα βρεθεί ξανά “μόνος στο σπίτι”.

Η εμβληματική χριστουγεννιάτικη ταινία προβλήθηκε για πρώτη φορά στις 16 Νοεμβρίου 1990. Το “Μόνος στο σπίτι” αποτελεί την μοναδική χριστουγεννιάτικη ταινία με τα περισσότερα έσοδα στο box office της Αμερικής. Η επιτυχία ήταν τόσο μεγάλη που υπήρξε και δεύτερη τανία με το ίδιο cast, το “Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στην Νέα Υόρκη”. Ακολούθησαν ακόμη 5 ταινίες “Μόνος στο σπίτι” με την ίδια λογική στην πλοκή αλλά διαφορετικό cast.