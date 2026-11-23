Ο Βρετανός αθλητής, Lewis Pugh, κολύμπησε στα Στενά του Ορμούζ για να αναδείξει τις περιβαλλοντικές συνέπειες του πολέμου.

Την ώρα που εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια δέχονταν επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή, ο 56χρονος κολυμπούσε στα νερά ενός από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως, θέλοντας να στρέψει την προσοχή στις απειλές που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα και η άγρια ζωή.

Ο Pugh, ο οποίος έχει τον τίτλο του «Προστάτη των Ωκεανών» του ΟΗΕ, κάλυψε συνολικά περίπου 15 χιλιόμετρα (9,3 μίλια), κολυμπώντας σε διαφορετικά τμήματα του Στενού μέσα σε τρεις ημέρες. Η διαδρομή του ξεκίνησε από τη χερσόνησο Μουσαντάμ, στο νότιο άκρο του Στενού, και ολοκληρώθηκε κοντά στο Ακρωτήριο του Ορμούζ.

Ο Βρετανός είναι ο πρώτος άνθρωπος, που επιχείρησε κολύμβηση μεγάλων αποστάσεων στη συγκεκριμένη περιοχή από την έναρξη του πολέμου.

Ωστόσο, η αποστολή του δεν εξελίχθηκε υπό συνηθισμένες συνθήκες. Λίγα μόλις λεπτά μετά την πρώτη του είσοδο στο νερό, ο αθλητής άκουσε δύο ισχυρές εκρήξεις. Όπως περιέγραψε στην Associated Press, ένα δεξαμενόπλοιο είχε δεχθεί πλήγμα σε απόσταση περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων από το σημείο όπου κολυμπούσε, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκαν μαχητικά αεροσκάφη στην περιοχή.

«Κοίταξα ψηλά και είδα ότι ένα πετρελαιοφόρο, περίπου τέσσερα χιλιόμετρα μακριά, είχε χτυπηθεί. «Η έκρηξη ήταν εκκωφαντική. Ακούστηκαν δύο δυνατοί κρότοι και στη συνέχεια εμφανίστηκαν μαχητικά αεροσκάφη. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να φύγουμε αμέσως από εκεί», ανέφερε, περιγράφοντας τις στιγμές που αντιλήφθηκε πόσο επικίνδυνη ήταν η προσπάθειά του.

Τη δεύτερη ημέρα, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο ανησυχητική. Κατά την επιστροφή του στο λιμάνι, ο Pugh είδε ένα πλοίο μεταφοράς υγραερίου να τυλίγεται στις φλόγες. Όπως περιέγραψε, η μυρωδιά των χημικών και οι μεγάλες εκρήξεις τον σημάδεψαν, ενώ σε ορισμένα σημεία το νερό γύρω από το πλοίο είχε πάρει φωτιά.

Παρά τους κινδύνους, ο αθλητής κατάφερε να ολοκληρώσει την αποστολή του, κολυμπώντας συνολικά περίπου έξιμισι ώρες μέσα σε τρεις ημέρες.

Μια αποστολή με περιβαλλοντικό μήνυμα

Πίσω από την επικίνδυνη αυτή προσπάθεια βρίσκεται μια περιβαλλοντική προειδοποίηση. Τα Στενά του Ορμούζ δεν αποτελούν μόνο έναν κρίσιμο εμπορικό διάδρομο για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και έναν σημαντικό φυσικό βιότοπο, ο οποίος φιλοξενεί πλούσια θαλάσσια ζωή.

Το μήνυμα που θέλησε να στείλει μέσα από την αποστολή του είναι σαφές:

«Μόλις ολοκλήρωσα μια τριήμερη κολύμβηση μέσα από το Στενό του Ορμούζ, με σκοπό να επιστήσω την προσοχή στις καταστροφικές περιβαλλοντικές συνέπειες του πολέμου.

Ο πόλεμος προκαλεί τεράστια ανθρώπινη δυστυχία. Χάνονται ζωές, οι οικογένειες διαλύονται και τα σπίτια καταστρέφονται. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θύμα που δεν λαμβάνει καθόλου την προσοχή που του αξίζει: η ίδια η φύση».

«Το Στενό του Ορμούζ είναι πολύ περισσότερο από μια ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή διαδρομή. Είναι ένα από τα ομορφότερα μέρη που έχω επισκεφτεί ποτέ. Υπάρχουν πανύψηλα βουνά και εντυπωσιακά φιόρδ, κοραλλιογενείς ύφαλοι και δάση μαγγρόβια. Σε αυτά τα νερά ζουν δελφίνια, θαλάσσιες χελώνες και δούγκογγοι. Είναι ένα από τα μεγάλα φυσικά θαύματα του κόσμου.

Ωστόσο, αυτό το εξαιρετικό μέρος βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο ενός πολέμου. Μόλις 30 λεπτά αφότου άρχισα να κολυμπάω, ένα πετρελαιοφόρο δέχτηκε επίθεση λίγα χιλιόμετρα μακριά.

Οι εκρήξεις συγκλόνισαν τη θάλασσα γύρω μου. Τις επόμενες ημέρες, έγινα μάρτυρας περαιτέρω επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων και είδα σκάφη να τυλίγονται στις φλόγες.

Πετρελαιοφόρα, δεξαμενόπλοια φυσικού αερίου και άλλα εμπορικά πλοία δέχονται επιθέσεις, μέρα με τη μέρα. Οι περιβαλλοντικές συνέπειες αυτού του πολέμου θα διαρκέσουν για γενιές.

Το μήνυμά μου είναι απλό: Σταματήστε τις εχθροπραξίες. Ανοίξτε το Στενό. Καθαρίστε τη ρύπανση».