Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στο Μίσιγκαν, στις ΗΠΑ, όταν drone διανομής της Amazon συνετρίβη πάνω στη στέγη ενός γκαράζ, κατά την επιστροφή του από παράδοση προϊόντος σε πελάτη.

Το ιπτάμενο μηχάνημα, βάρους άνω των περίπου 36 κιλών, φέρεται να χτύπησε σε εναέριο καλώδιο, με αποτέλεσμα να χάσει την πορεία του και να καταλήξει στη στέγη κατοικίας.

Η πτώση προκάλεσε ζημιές στα κεραμίδια της οροφής. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ δεν υπήρξε αναφορά για ανθρώπους που κινδύνευσαν από το συμβάν.

Για την απομάκρυνση του drone χρειάστηκε η συνδρομή συνεργείων της εταιρείας ηλεκτρισμού, τα οποία βοήθησαν στην ασφαλή μετακίνησή του από τη στέγη.

Το περιστατικό αναδεικνύει ένα πρακτικό ζήτημα για τις αυτόνομες παραδόσεις: τα εναέρια καλώδια και τα υπόλοιπα εμπόδια σε κατοικημένες περιοχές εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση για τα συστήματα πλοήγησης των drones.

Η Amazon επεκτείνει σταδιακά τη χρήση drones για την παράδοση μικρών παραγγελιών, ωστόσο το συμβάν στο Michigan επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας που συνοδεύουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Πηγή βίντεο/Χ/Newsforce