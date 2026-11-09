Ταϊλάνδη: Έλληνας τουρίστας δοκίμασε ακρίδες και ενθουσιάστηκε

Ένας Έλληνας τουρίστας κατέγραψε σε βίντεο στο Instagram την περιήγησή του σε τοπική αγορά της Ταϊλάνδης, δοκιμάζοντας από τηγανητές ακρίδες έως καυτερό pad krapow και παραδοσιακό παγωτό.

Η συνολική δαπάνη της παρέας για τη γευσιγνωσία δεν ξεπέρασε τα 5 ευρώ.

Το βίντεο δείχνει τον ταξιδιώτη να επιλέγει διαφορετικά πιάτα από υπαίθριους πάγκους. Πρώτη επιλογή ήταν μια μερίδα τηγανητές ακρίδες, που κόστισε 20 λεπτά του ευρώ.

Οι τηγανιτές ακρίδες και η γλυκιά επίγευση

Οι ακρίδες αποτελούν συνηθισμένο σνακ για τους ντόπιους, όμως η επιλογή τους δεν είναι αντίστοιχα οικεία σε πολλούς επισκέπτες από τη Δύση. Ο Έλληνας τουρίστας τις δοκίμασε μπροστά στην κάμερα και χαρακτήρισε τη γεύση τους «μακράν το πιο νόστιμο έντομο που έχει δοκιμάσει ποτέ»!

Όπως καταγράφεται στην εμπειρία του, η γεύση άφησε γλυκιά επίγευση. Μετά τη δοκιμή, η παρέα αγόρασε δύο λεμονάδες, με τιμή 75 λεπτά η καθεμία, και στη συνέχεια επέλεξε τραγανό τηγανητό κοτόπουλο που κόστισε 50 λεπτά.

Bao buns, καλαμάρι και γεύσεις από την τοπική αγορά

Η περιήγηση συνεχίστηκε με αφράτα τσουρεκάκια τύπου bao buns. Η πρώτη επιλογή ήταν ένα τεμάχιο με πράσινο φασόλι και άλλα τοπικά υλικά, έναντι 40 λεπτών.

Ακολούθησαν δύο ακόμη τσουρεκάκια: το ένα περιείχε βούτυρο και γλυκιά κρέμα καρύδας, ενώ το δεύτερο είχε παραδοσιακό τσάτνι και εξωτικά συστατικά. Για τον ταξιδιώτη, η γευστική εμπειρία προκάλεσε έντονο ενθουσιασμό: «Είναι ό,τι πιο νόστιμο έχω φάει!»

Στους πάγκους της αγοράς η παρέα δοκίμασε επίσης ψητό καλαμάρι, μαγειρεμένο με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Η τιμή ήταν 25 λεπτά το τεμάχιο. Κάποια κομμάτια ήταν περισσότερο ψημένα και «μαύρα», χωρίς ωστόσο να αλλάξει η θετική εντύπωση που αποκόμισαν οι ταξιδιώτες.

Pad krapow με 1,5 ευρώ και παγωτό χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Μετά την αγορά ενός μπουκαλιού νερού για 12 λεπτά, ο Έλληνας τουρίστας και η παρέα του επέλεξαν pad krapow, ένα από τα γνωστά πιάτα της Ταϊλάνδης. Για δύο μερίδες πλήρωσαν συνολικά 1,5 ευρώ.

Το pad krapow περιλάμβανε τηγανητό χοιρινό κιμά, τηγανητό ρύζι, τραγανό βασιλικό και τοπικά μπαχαρικά. Το πιάτο ήταν ιδιαίτερα καυτερό, στοιχείο που συνδέεται με τις καθημερινές γεύσεις της τοπικής κουζίνας.

Η γευστική διαδρομή ολοκληρώθηκε με δύο παγωτά συνολικού κόστους 50 λεπτών. Οι πωλητές τα διατηρούσαν σε μικρότερο δοχείο, τοποθετημένο μέσα σε μεγάλο βαρέλι με ξηρό πάγο, χωρίς τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος.

Πηγή Βίντεο: INSTAGRAM – gianadoumeti8aginei