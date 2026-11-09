Κιτ 72 ωρών: Τι ζητά η ΕΕ από τους Ευρωπαίους και γιατί

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη προετοιμασίας των πολιτών για έκτακτες καταστάσεις.

Η σύσταση για ένα κιτ επιβίωσης 72 ωρών προκαλεί συζητήσεις και στην Ελλάδα, με αρκετούς να αναρωτιούνται τι ακριβώς συμβαίνει και ποιος κίνδυνος βρίσκεται πίσω από την πρωτοβουλία.

Η επίτροπος της Κομισιόν για την Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων, Χάτζα Λαμπίμπ, κάλεσε τους Ευρωπαίους να διατηρούν στο σπίτι βασικά εφόδια. Στόχος είναι να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους για τουλάχιστον τρεις ημέρες, εάν προκύψει μια σοβαρή κρίση.

Δεν πρόκειται, ωστόσο, για υποχρεωτικό μέτρο ούτε για προειδοποίηση ότι επίκειται κάποια συγκεκριμένη καταστροφή. Είναι μη δεσμευτική ευρωπαϊκή κατεύθυνση, στο πλαίσιο της στρατηγικής ετοιμότητας.

Ποιους κινδύνους εξετάζει η ΕΕ

Οι Βρυξέλλες αναφέρονται σε ένα ευρύ φάσμα πιθανών απειλών. Σε αυτές περιλαμβάνονται φυσικές καταστροφές, σεισμοί, πλημμύρες, μεγάλες πυρκαγιές, πανδημίες, αλλά και κυβερνοεπιθέσεις, σαμποτάζ και γεωπολιτικές κρίσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία κρίσιμων υποδομών, όπως η ηλεκτροδότηση, οι τηλεπικοινωνίες, η υδροδότηση και οι μεταφορές.

Το όριο των 72 ωρών δεν είναι τυχαίο. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του σχεδιασμού, αυτό το διάστημα δίνει χρόνο στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να οργανώσουν την ανταπόκρισή τους και να αποκαταστήσουν την παροχή βοήθειας.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει το κιτ επιβίωσης

Το περιεχόμενο μπορεί να διαφέρει ανά χώρα, ωστόσο οι βασικές προμήθειες περιλαμβάνουν:

Εμφιαλωμένο νερό και τρόφιμα μακράς διάρκειας.

Φακό και επιπλέον μπαταρίες.

Ραδιόφωνο με μπαταρίες.

Φορτισμένο power bank.

Φαρμακείο πρώτων βοηθειών και απαραίτητα φάρμακα.

Κουβέρτες και είδη προσωπικής υγιεινής.

Μετρητά και αντίγραφα σημαντικών εγγράφων.

Σφυρίχτρα και βασικά εργαλεία.

Είδη για βρέφη και κατοικίδια, όπου χρειάζεται.

Η σύσταση είναι τα εφόδια να βρίσκονται σε εύκολα προσβάσιμο σημείο, μαζί με έναν σάκο για την περίπτωση που χρειαστεί άμεση απομάκρυνση από το σπίτι.

Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται η σύσταση

Η Κομισιόν είχε παρουσιάσει ήδη από τις 26 Μαρτίου 2025 τη Στρατηγική Ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε είχε τεθεί για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ανάγκη τα νοικοκυριά να διαθέτουν προμήθειες για τουλάχιστον 72 ώρες.

Ανάλογες οδηγίες έχουν εκδώσει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στη Σουηδία, μάλιστα, κυκλοφορεί ειδικό εγχειρίδιο με οδηγίες για την περίπτωση κρίσης ή πολέμου.

Η Φινλανδία αποτελεί επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο υπόγειων καταφυγίων και υποδομών πολιτικής προστασίας.

Τι ισχύει και τι όχι

Η νέα συζήτηση γύρω από το κιτ των 72 ωρών έχει προκαλέσει ανησυχία, αλλά και αρκετές θεωρίες σχετικά με το τι μπορεί να γνωρίζουν οι ευρωπαϊκές αρχές.

Μέχρι στιγμής, η Κομισιόν δεν έχει ανακοινώσει κάποια συγκεκριμένη επικείμενη απειλή. Ούτε έχει ζητήσει από τους πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ή να προχωρήσουν σε έκτακτες αγορές.

Το μήνυμα των Βρυξελλών είναι συγκεκριμένο: προετοιμασία για απρόβλεπτες καταστάσεις και δυνατότητα προσωρινής αυτονομίας, εφόσον διακοπούν βασικές υπηρεσίες.

Το κιτ των 72 ωρών δεν σημαίνει ότι έρχεται πόλεμος. Σημαίνει ότι η Ευρώπη θέλει τα νοικοκυριά καλύτερα προετοιμασμένα απέναντι σε μια πιθανή κρίση.