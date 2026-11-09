Μαρίν Λεπέν: Γαλλία «χωρίς διακρίσεις» με απέλαση μεταναστών

Στο πολιτικό προσκήνιο της Γαλλίας επανήλθε η Μαρίν Λεπέν, μετά το κύμα βίαιων διαδηλώσεων τις τελευταίες εβδομάδες εξαιτίας της οικονομικής στασιμότητας στη χώρα. Η ακροδεξιά παράταξη, της οποίας ηγείται, αναμένεται να είναι ανάμεσα σε αυτές, που θα ωφεληθούν από την κοινωνική αναταραχή, ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Παρά τις τρεις αποτυχημένες προσπάθειές της να εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλίας, αλλά και την καταδίκη της για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων, κατά της οποίας έχει ασκήσει έφεση, η Λεπέν φαίνεται να αυξάνει συνεχώς τη δημοτικότητά της και να αποκτά προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές εκλογές της άνοιξης του 2027.

«Δεν μπορούμε πλέον να εισάγουμε ανέργους»

Σε συνέντευξή της στο αμερικανικό δίκτυο «60 Minutes», η Λεπέν απέδωσε τις διαδηλώσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων έχουν υποστεί ζημιές 2.500 επιχειρήσεις και έχουν τραυματιστεί 1.500 αστυνομικοί, στις οικονομικές δυσκολίες, στην «άκρα Αριστερά».

Έκανε λόγο για τα βαθύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γαλλία, στρέφοντας την προσοχή της για ακόμη μία φορά στο μεταναστευτικό. Εξαπέλυσε πυρά ενάντια στους μετανάστες, που δεν «ενσωματώνονται» στη γαλλική κοινωνία και έδειξε την απέλασή τους από τη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Λεπέν επανέλαβε πολλές φορές ότι «δεν υπάρχουν διακρίσεις στη Γαλλία», χαρακτηρίζοντας τη χώρα της «τη λιγότερο ρατσιστική στον κόσμο». Ενώ επισήμανε ότι «Όταν δέχεστε υπερβολικά πολλούς μετανάστες, δημιουργείτε τις συνθήκες για την αποσταθεροποίηση της κοινωνίας σας».

Η ακροδεξιά Λεπέν υπογράμμισε ότι οι μετανάστες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι άνεργοι σε σύγκριση με τους Γάλλους πολίτες, καταλήγοντας ότι «δεν μπορούμε πλέον να εισάγουμε ανέργους».

Ο δημοσιογράφος και συνεργάτης του «60 Minutes», Τρέβορ Φίλιπς, αντιπαρέβαλε στη Λεπέν πως οι άνθρωποι που ζουν σε κοινότητες μεταναστών θα αντέτειναν πως τα υψηλά ποσοστά ανεργίας τους οφείλονται στις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν στη Γαλλία.

«Όχι, αυτό δεν υπάρχει» ήταν η απάντηση της γαλλίδας προέδρου, ενώ πρόσθεσε ότι: «Δεν πρόκειται να εισαγάγετε αυτές τις ιδέες εδώ».

Έθιξε, μάλιστα, το γεγονός ότι οι Γάλλοι αντιμετωπίζουν το ζήτημα της ενσωμάτωσης διαφορετικά από τους Αμερικανούς. «Πιστεύουμε ότι κάποιος που έρχεται ως μετανάστης στη χώρα μας πρέπει να ενσωματώνεται στην εθνική κοινότητα. Εσείς έχετε κάτι που μοιάζει περισσότερο με μια τούρτα με διαφορετικές στρώσεις: κάθε κοινότητα μπορεί να ζει δίπλα στις άλλες, διατηρώντας τα δικά της έθιμα. Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε εμείς τα πράγματα», υποστήριξε εμφατικά.