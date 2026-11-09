Νότιο Σουδάν: Τουλάχιστον 23 νεκροί από τις νέες συγκρούσεις

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100.000 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των νέων συγκρούσεων στο Νότιο Σουδάν.

Οι μάχες μεταξύ δυνάμεων που στηρίζουν την αντιπολίτευση και του κυβερνητικού στρατού ξεκίνησαν στις αρχές Οκτωβρίου και συνεχίζονται στην περιοχή Ρουένγκ, προκαλώντας μεγάλη ανασφάλεια στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τον μεταβατικό υπουργό Πληροφοριών της Ρουένγκ, Τόνι Τσολ Αγιάτ, δυνάμεις του SPLA-IO εξαπέλυσαν τρεις επιθέσεις από την πολιτεία Γιούνιτι προς τη γειτονική περιοχή από τις 4 Οκτωβρίου. Η πιο πρόσφατη επίθεση σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη.

Ο απολογισμός είναι τουλάχιστος 23 νεκροί και 17 τραυματίες. Οι πληροφορίες για τους εκτοπισμένους αρχικά έκαναν λόγο για περισσότερους από 25.000 ανθρώπους, ωστόσο ο Αγιάτ ανέβασε στη συνέχεια τον αριθμό σε πάνω από 100.000.

Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι ένοπλοι του SPLA-IO, με τη συνδρομή οπλισμένων πολιτών, προκαλούν την ανασφάλεια. Όπως ανέφερε μία από τις πηγές, η κυβέρνηση συγκέντρωσε στρατιωτικές δυνάμεις στο μέτωπο και οι αντάρτες απωθήθηκαν. Άλλη κάτοικος δήλωσε ότι οι επιθέσεις των δυνάμεων που στηρίζουν τον Ρικ Μάκαρ έχουν προκαλέσει φόβο στον πληθυσμό. «Δεν αισθανόμαστε ασφαλείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η νέα κρίση έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αστάθειας. Ο Ρικ Μάκαρ, πρώην αντιπρόεδρος και βασικός αντίπαλος του προέδρου Σάλβα Κιρ, βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο του 2025, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Οι δύο πλευρές είχαν συγκρουστεί και στον εμφύλιο πόλεμο της περιόδου 2013-2018, ο οποίος κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από 400.000 ανθρώπους.

Παράλληλα, για τις 22 Δεκεμβρίου έχουν προγραμματιστεί προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, οι οποίες έχουν ήδη αναβληθεί επανειλημμένα. Τον Οκτώβριο, η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη χώρα προειδοποίησε ότι η εκλογική διαδικασία, υπό τις σημερινές συνθήκες, ενδέχεται να πυροδοτήσει έναν νέο πόλεμο.