Συναγερμός στην Σμύρνη: Έκρηξη σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα

Σφοδρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα, στην περιοχή Αλίαγα της Σμύρνης, στην Τουρκία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μετά τον ισχυρό κρότο το εργοστάσιο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ άρχισαν να υψώνονται στον ουρανό πυκνοί καπνοί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αλλά και ασθενοφόρα. Οι πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για τα αίτια της έκρηξης, ούτε έχουν επιβεβαιώσει για τραυματίες ή νεκρούς.

Ωστόσο, φαίνεται ο αριθμός τους να είναι μεγάλος.