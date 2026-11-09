Γαλλία-προεδρικές: Λεπέν και Μελανσόν προηγούνται στις δημοσκοπήσεις

Σε περιβάλλον έντονης πολιτικής πόλωσης, η ηγέτης της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και ο επικεφαλής της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λυκ Μελανσόν εδραιώνουν το προβάδισμά τους για τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Toluna Harris που διενεργήθηκε από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου.

Η έρευνα δείχνει τη Λεπέν να κόβει πρώτη το νήμα στον πρώτο γύρο με ποσοστά μεταξύ 34% και 36% –σημειώνοντας μικρή κάμψη σε σχέση με το 35%-37% του προηγούμενου μήνα–, ενώ ο Μελανσόν, υποψήφιος της «Ανυπότακτης Γαλλίας», εξασφαλίζει τη συμμετοχή του στον δεύτερο γύρο και στα πέντε σενάρια που εξετάστηκαν, συγκεντρώνοντας 18% ή 19%. Ωστόσο, στην τελική αναμέτρηση του δεύτερου γύρου, η Λεπέν εμφανίζεται να επικρατεί με άνεση έναντι του Μελανσόν.

Η άνοδος των σκληροπυρηνικών κομμάτων τροφοδοτείται από το γεγονός ότι η δεύτερη και τελευταία θητεία του Εμανουέλ Μακρόν ολοκληρώνεται με τον ίδιο να παρουσιάζει υψηλά ποσοστά αντιδημοφιλίας, αφήνοντας πίσω του ένα εξασθενημένο πολιτικό κέντρο και μια αποδυναμωμένη οικονομία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί διεκδίκησαν την προεδρία στις αναμετρήσεις του 2012, του 2017 και του 2022. Ο Μελανσόν δεν είχε καταφέρει ποτέ στο παρελθόν να προκριθεί στον δεύτερο γύρο, σε αντίθεση με τη Λεπέν που έφτασε στην τελική φάση τόσο το 2017 όσο και το 2022, γνωρίζοντας όμως την ήττα από τον Μακρόν.