Τα εμβληματικά κοστούμια του Φρέντι Μέρκιουρι

Με μία ξεχωριστή έκθεση, το Μουσείο V&A του Λονδίνου, τιμά τον θρυλικό τραγουδιστή των Queen, Φρέντι Μέρκιουρι, τη χρονιά που θα γιόρταζε τα 80ά του γενέθλια.

Η εκρηκτική σκηνική παρουσία, οι τολμηρές ενδυματολογικές επιλογές και η μοναδική προσωπικότητα του Φρέντι Μέρκιουρι ζωντανεύουν ξανά στην έκθεση «Freddie Mercury: Splendid Things» η οποία προσκαλεί τους επισκέπτες να περιηγηθούν στια αίθουσες του μουσείου και να ανακαλύψουν κοστούμια που φόρεσε ο μεγάλος ροκ σταρ σε συναυλίες και μουσικά βίντεο.

Οι εμφανίσεις, που χρονολογούνται από τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, περιλαμβάνουν ένα ασπρόμαυρο σύνολο που φόρεσε ο Μέρκιουρι σε μια από τις πρώτες συναυλίες των Queen στο Imperial College, το 1973, τον μανδύα και το στέμμα του από την περιοδεία Magic Tour του 1986, καθώς και το μαύρο και κόκκινο κοστούμι που φορούσε στο βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Made in Heaven».

Η φίλη και πρώην αρραβωνιαστικιά του Μέρκιουρι, Μέρι Όστιν, συνέβαλε στη δημιουργία της διαδρομής της έκθεσης, δανείζοντας επτά από τα οκτώ σύνολα που παρουσιάζονται.

Ο Μέρκιουρι γεννήθηκε στο Στόουν Τάουν της Ζανζιβάρης στις 5 Σεπτεμβρίου 1946. Το 1970 ίδρυσε το βρετανικό ροκ συγκρότημα Queen μαζί με τον κιθαρίστα Μπράιαν Μέι και τον ντράμερ Ρότζερ Τέιλορ. Αργότερα εντάχθηκε στο συγκρότημα ο μπασίστας Τζον Ντίκον. Το συγκρότημα είναι γνωστό για τις εμβληματικές επιτυχίες του «Bohemian Rhapsody», «We Are the Champions» και «Don’t Stop Me Now».

Ο Μέρκιουρι πέθανε το 1991, σε ηλικία 45 ετών, από πνευμονία σχετιζόμενη με το AIDS.

«Νομίζω ότι είναι πραγματικά συγκινητικό και πηγή έμπνευσης το να βλέπει κανείς από κοντά κοστούμια σαν κι αυτά, ιδιαίτερα εικόνες που μας είναι τόσο οικείες», η Κέιτ Μπέιλι, ανώτερη επιμελήτρια θεάτρου και παραστατικών τεχνών στο V&A.

«Θα ήθελα οι επισκέπτες να φύγουν έχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του Φρέντι ως καλλιτέχνη και ερμηνευτή. Να γνωρίσουν την καταγωγή του, την προσωπική του ιστορία, τη συλλογή του, το ταξίδι που τον οδήγησε από τη Ζανζιβάρη στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να τον θυμόμαστε και να τον τιμούμε μέσα από αυτή την έκθεση στο V&A, ως έναν εθνικό θησαυρό».

Η έκθεση «Freddie Mercury: Splendid Things» εγκαινιάζεται επίσημα το Σάββατο 24 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τον Ιανουάριο.