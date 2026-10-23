Η συγκινητική ιστορία ενός κόκορα που περιμένει

Εδώ και οκτώ χρόνια, ένας κόκορας με το όνομα Μάρτιν παραμένει έξω από ένα ογκολογικό νοσοκομείο στην πόλη Σάντα Κρουζ, στην ανατολική Βολιβία, από τότε που πέθανε ο ασθενής με τον οποίο είχε φτάσει εκεί.

Σύμφωνα με την κοινωνική λειτουργό Ρόσμερι Γκουάρντια, ο Μάρτιν έφτασε αρχικά στο νοσοκομείο μαζί με τον ασθενή. «Δυστυχώς, ο ασθενής πέθανε τότε. Επειδή δεν επιτρέπουμε την είσοδο ζώων στο νοσοκομείο, ο Μάρτιν έμεινε έξω, υπό τη φροντίδα ενός ανθρώπου που εξακολουθεί να τον προσέχει μέχρι σήμερα, του κυρίου Χουάν. Ο ασθενής έφυγε από τη ζωή και ο Μάρτιν βρίσκεται εδώ, οκτώ χρόνια. Οι άνθρωποι που βρίσκονται έξω τον βοηθούν και πάντα φρόντιζαν να του προσφέρουν τροφή», δήλωσε η Γκουάρντια.

Ο Χουάν Κλάρος, περιγράφει πώς φροντίζει τον κόκορα: «Για παράδειγμα, του κόβω τα νύχια, γιατί έχουν μακρύνει πολύ και πρέπει να τα περιποιούμαι, διαφορετικά δεν θα μπορεί να περπατήσει. Του κόβω τα νύχια και εκείνος μου ζητάει φαγητό. Το απόγευμα έρχεται και του προσφέρω κρύο νερό σε ένα ποτήρι. Του αρέσουν τα φιστίκια, αυτά τρώει. Έρχεται κάθε μέρα περίπου την ίδια ώρα, γύρω στις τέσσερις με πέντε το απόγευμα, και να τον, έχει ήδη έρθει»

Η μακρόχρονη παρουσία του κόκορα τον έχει καταστήσει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας στην είσοδο του νοσοκομείου.

Η ιστορία του Μάρτιν έχει προκαλέσει συγκρίσεις με εκείνη του Χάτσικο, του ιαπωνικού σκύλου που περίμενε επί σχεδόν μία δεκαετία τον νεκρό ιδιοκτήτη του σε σιδηροδρομικό σταθμό του Τόκιο, αποτελώντας ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύμβολο αφοσίωσης και πίστης.