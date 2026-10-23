Ουάσιγκτον: Εγκρίνει εκτάκτως τη διάθεση

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (23/10/20-26), το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, ενέκρινε εκτάκτως τη διάθεση έως και 400.000 βαρελιών αργού πετρελαίου από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου της χώρας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διακοπή εφοδιασμού που πλήττει το διυλιστήριο της Phillips 66 στο Λέικ Τσαρλς της Λουιζιάνα.