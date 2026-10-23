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Ουάσιγκτον: Εγκρίνει εκτάκτως τη διάθεση

έως και 400.000 βαρελιών πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα
ΔΙΕΘΝΗ
23/10/2026 17:29
Ουάσιγκτον: Εγκρίνει εκτάκτως τη διάθεση
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (23/10/20-26), το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, ενέκρινε εκτάκτως τη διάθεση έως και 400.000 βαρελιών αργού πετρελαίου από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου της χώρας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διακοπή εφοδιασμού που πλήττει το διυλιστήριο της Phillips 66 στο Λέικ Τσαρλς της Λουιζιάνα.

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