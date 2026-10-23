Ενα αγρόκτημα μετατρέπεται σε σκηνικό τρόμου για το Halloween

Αγρότες που κρατούν αλυσοπρίονα, ζόμπι και τρομακτικοί χαρακτήρες από έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο περιφέρονται, αναζητώντας αθώα θύματα, σε ένα αγρόκτημα που έχει μεταμορφωθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα αξιοθέατα Halloween της Βρετανίας.

Το «Shocktober Fest» του Tάλις, στη νότια Αγγλία, μετατρέπει τον τρόμο σε εμπειρία ψυχαγωγίας, προσφέροντας εντυπωσιακούς λαβύρινθους γεμάτους ανατριχιαστικές εκπλήξεις για όσους αναζητούν δυνατές συγκινήσεις.

«Νομίζω ότι σου προκαλεί κάτι. Ανεβάζει την αδρεναλίνη σου σε όλη τη διάρκεια», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της διοργάνωσης, Κρις Μπέιλι. Στον κόσμο αρέσουν οι ταινίες τρόμου και εδώ είναι σαν να ζεις μια πραγματική ταινία τρόμου».

Το Shocktober Fest διαθέτει 12 διαφορετικούς διαδραστικούς λαβύρινθους τρόμου, σχεδιασμένους για να προκαλούν σοκ στους επισκέπτες. Ηθοποιοί βρίσκονται διάσπαρτοι στα περίτεχνα σκηνικά και πετάγονται ξαφνικά μπροστά στους επισκέπτες, αποσπώντας κραυγές τρόμου.

Περισσότερα από 200 άτομα με λεπτομερή κοστούμια και μακιγιάζ ειδικών εφέ, ζωντανεύουν τους χαρακτήρες τους σε όλη την έκταση του χώρου.Ανάμεσά τους βρίσκονται δολοφόνοι κλόουν, οι «Δίδυμοι» που έγιναν δημοφιλείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και μια σειρά από χαρακτήρες, από τον «Dribbly Bird Man» έως τη δυσλειτουργική οικογένεια του αμερικανικού Νότου, «Burley».

Η επισκέπτρια Τίξα Τεμίτζα δήλωσε ότι η γοητεία της εμπειρίας βρίσκεται στη δυνατότητα να βιώνει κανείς τον φόβο σε ένα ασφαλές περιβάλλον. «Είναι μια ελεγχόμενη αδρεναλίνη που μπορείς να αναζητήσεις, γνωρίζοντας ότι θα βγεις από εκεί χωρίς να πάθεις τίποτα», είπε η Τεμίτζα.