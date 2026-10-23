Πυροβολισμοί στο Παρίσι: Υποψίες για τρομοκρατική ενέργεια

“Τρομοκρατική ενέργεια” χαρακτήρισε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, το περιστατικό με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα στην κοινότητα Τραπ, κοντά στο Παρίσι.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Γάλλος υπουργός, τα κίνητρα της επίθεσης δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί οριστικά. Ωστόσο, η Αντιτρομοκρατική εξετάζει το ενδεχόμενο τα κίνητρα πίσω από την επίθεση να ήταν ρατσιστικά.

Ο υπουργός εσωτερικών της Γαλλίας ανέφερε ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τέσσερις τραυματίστηκαν. Οι τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, με την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Σε δηλώσεις αναφορικά με το περιστατικό προέβη και ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε μια ανάρτηση στο X, εκφράζοντας βαθιά θλίψη για τη δολοφονία. Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, οι οποίες έχουν ήδη θέσει υπό κράτηση τον ύποπτο. Η Εθνική Εισαγγελία Αντιτρομοκρατίας ανέλαβε την υπόθεση».