Νότια Αφρική: Πατέρας πυροβόλησε 26 φορές κατά ληστών

Σε ανταλλαγή πυροβολισμών εξελίχθηκε η απόπειρα ληστείας ενός αυτοκινήτου στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, στις 9 Οκτωβρίου.

Ένας πατέρας που επέβαινε στο όχημα μαζί με τα δύο παιδιά του άνοιξε πυρ κατά δύο ένοπλων ληστών, πυροβολώντας συνολικά 26 φορές. Ένας από τους δύο υπόπτους έπεσε νεκρός, ενώ οι υπόλοιποι διέφυγαν με το όχημά τους.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο φαίνεται ένα αυτοκίνητο να σταματά μπροστά από το όχημα της οικογένειας. Δύο ένοπλοι άνδρες κατεβαίνουν και πλησιάζουν, επιχειρώντας να αρπάξουν το αυτοκίνητο.

Ο πατέρας αντιδρά αμέσως. Βγάζει το όπλο που έχει μαζί του και πυροβολεί επανειλημμένα προς τους δύο άνδρες, προσπαθώντας να αποτρέψει τη ληστεία.

Η κόρη του προσπαθεί να καλυφθεί από τις σφαίρες

Την ώρα που ο πατέρας πυροβολεί, η κόρη του βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο και προσπαθεί να προστατευτεί. Όπως φαίνεται στο βίντεο, πέφτει πάνω στα καθίσματα για να καλυφθεί, ενώ οι πυροβολισμοί συνεχίζονται γύρω της.

Το αυτοκίνητο της οικογένειας εξακολουθεί να κινείται προς τα εμπρός κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών. Η πορεία του σταματά όταν προσκρούει σε ένα δέντρο. Από τη σύγκρουση σπάει το παρμπρίζ.

Η έρευνα της αστυνομίας για τους πυροβολισμούς

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έχει σχηματίσει δικογραφίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και απόπειρα αρπαγής αυτοκινήτου. Παράλληλα, διερευνά τις συνθήκες του θανάτου του άνδρα που δέχθηκε τα πυρά.

Οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ανταλλαγή πυροβολισμών και ο θανάσιμος τραυματισμός του ενός υπόπτου.

Πηγή Βίντεο: X – Visegrad24