Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην Ινδία, όταν σιδερένια γέφυρα πάνω από το κανάλι Bhakra κατέρρευσε την ώρα που δύο φορτηγά τη διέσχιζαν.

Από την κατάρρευση, τα δύο βαρέα οχήματα βρέθηκαν εγκλωβισμένα μέσα στην κατεστραμμένη κατασκευή. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα σωστικά συνεργεία, ενώ κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό των οδηγών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι οδηγοί διασώθηκαν με τη συνδρομή των κατοίκων. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή νεκροί από το συμβάν.

Νεότερα πλάνα από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τη μεταλλική κατασκευή να έχει καταρρεύσει και τα δύο φορτηγά να παραμένουν παγιδευμένα στα συντρίμμια.

Τα αίτια της κατάρρευσης δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες υποχώρησε η γέφυρα αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή βίντεο/Χ/ upuknews1