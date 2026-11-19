Σε νέο ρεκόρ όλων των εποχών ανήλθε ο αριθμός των ανηλίκων που διαβιούν σε περιοχές πολεμικών συγκρούσεων, σύμφωνα με νέα έκθεση της οργάνωσης προάσπισης των δικαιωμάτων του παιδιού Save the Children, η οποία δημοσιεύεται σήμερα.

Όπως επισημαίνεται στο κείμενο με τίτλο Stop the War on Children («Σταματήστε τον πόλεμο εναντίον των παιδιών»), περίπου 589 εκατομμύρια παιδιά —δηλαδή σχεδόν 1 στα 4 παγκοσμίως— ζούσαν σε εμπόλεμες ζώνες κατά τη διάρκεια του 2025.

Το 44% αυτού του πληθυσμού εντοπίζεται σε αφρικανικές χώρες, όπου το ποσοστό των παιδιών που βρίσκονται εν μέσω συγκρούσεων υπερτριπλασιάστηκε από το 2010 έως το 2025. Σημαντική αύξηση καταγράφηκε επίσης στη Μέση Ανατολή, και συγκεκριμένα στα παλαιστινιακά εδάφη, τον Λίβανο και την Υεμένη, με τον αριθμό των πληγέντων παιδιών να σκαρφαλώνει από τα 52 εκατομμύρια το 2024 στα 67 εκατομμύρια το 2025.

Οι ανήλικοι βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο των πολεμικών επιχειρήσεων. Πολλά παιδιά αναγκάζονται να εκτοπιστούν από τις εστίες τους, ενώ οι γειτονιές τους δέχονται βομβαρδισμούς και επιθέσεις από drones.

Παράλληλα, οι καταστροφές σε σχολικές μονάδες και νοσοκομεία τα αποκόπτουν από την εκπαίδευση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Βάσει των δεδομένων της Save the Children, 14.224 παιδιά έχασαν τη ζωή τους ή ακρωτηριάστηκαν λόγω των συγκρούσεων το 2025. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν μόνο τις επιβεβαιωμένες περιπτώσεις, γεγονός που σημαίνει ότι το πραγματικό μέγεθος της τραγωδίας ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερο, ιδίως σε ζώνες όπως το Σουδάν, όπου η ανεξάρτητη επαλήθευση των πληροφοριών είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Ανάλογη υποκαταγραφή πιθανολογείται και στα περιστατικά σεξουαλικής βίας και αναγκαστικής στρατολόγησης. Από τις 6.576 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις στρατολόγησης παιδιών, οι περισσότερες (1.397) σημειώθηκαν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τη Νιγηρία, την Αϊτή και τη Σομαλία να ακολουθούν.

Τέλος, καταγράφηκαν 1.787 επιβεβαιωμένα κρούσματα σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων σε εμπόλεμες περιοχές, εκ των οποίων το 86% έλαβε χώρα στην Αφρική, με τη ΛΔ Κονγκό να κατέχει ξανά την αρνητική πρωτιά (592 περιστατικά).