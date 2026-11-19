Η σύγκρουση στην Ουκρανία, οι σχέσεις Μόσχας και Ουάσινγκτον, καθώς και η προσεχής τριμερής συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, και του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ. Τις δηλώσεις αυτές έκανε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών, η οποία έλαβε χώρα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σεντζέν της Κίνας, εξελίχθηκε ομαλά. Όπως συμπλήρωσε ο κ. Ουσάκοφ, ο Ρώσος πρόεδρος αποχώρησε από τη συνομιλία «σε εξαιρετική διάθεση».