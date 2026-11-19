Ο υπερσυντηρητικός δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ παραδέχθηκε χθες, Τετάρτη, ότι «αισθάνεται πολύ ανόητος» που διέθεσε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια για τη χρηματοδότηση ρεπουμπλικάνων υποψηφίων στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι οποίες κατέληξαν σε σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών.

«Νιώθω πολύ ανόητος που ξόδεψα τόσα χρήματα με τόσο πενιχρά αποτελέσματα, αν και ίσως η κατάσταση να ήταν ακόμη χειρότερη» χωρίς τη δική του συνεισφορά, δήλωσε χαρακτηριστικά ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου μιλώντας στο συνέδριο DealBook των New York Times, στη Νέα Υόρκη. Ο ίδιος συμμετείχε μέσω διαδικτυακής σύνδεσης από την Κίνα, όπου βρίσκεται συνοδεύοντας τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως εξήγησε, «τα κίνητρά μου ήταν απλά», καθώς στόχευε στη διατήρηση του ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων, της Γερουσίας και του Λευκού Οίκου από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν θα επιθυμούσε κανένα κόμμα να αποκτήσει «υπερπλειοψηφία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η έκβαση της κάλπης «αποδεικνύει αναμφίβολα πως οι εκλογές δεν κρίνονται αποκλειστικά από το χρήμα. Μπορείς να επενδύσεις τεράστια ποσά σε μια προεκλογική καμπάνια και να αποκομίσεις δυσανάλογα μικρό όφελος».

«Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα διέθετα λιγότερα χρήματα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα αφιέρωνε επίσης λιγότερο «προσωπικό χρόνο» στην εκλογική αναμέτρηση, επειδή προτεραιότητά του αποτελούν οι επιχειρήσεις του, όπως οι SpaceX και Tesla. Παράλληλα, σχολίασε πως «ορισμένοι» εξακολουθούν να «παραπονιούνται» για τα κεφάλαια που διοχέτευσε στην εκλογική διαδικασία.

Ενδεικτικά, ο Μασκ επένδυσε περισσότερα από 220 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του πρώην γενικού εισαγγελέα του Τέξας, Κεν Πάξτον, για τη Γερουσία, όμως την έδρα κατέκτησε τελικά ο 37χρονος Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο, ένα σχετικά νέο πρόσωπο στην πολιτική σκηνή. Σημειώνεται ότι η έδρα των εταιρειών του Μασκ —μεταξύ αυτών η SpaceX και η Tesla— βρίσκεται στο Όστιν του Τέξας, όπου έχουν κατασκευαστεί ή ανεγείρονται τεράστιες βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή οχημάτων και μικροτσίπ.

Κληθείς να απαντήσει αν ανησυχεί για τη νέα Δημοκρατική κυβερνήτρια του Τέξας, Τζίνα Χινοχόσα, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα τον Ιανουάριο στη θέση του Ρεπουμπλικάνου Γκρεγκ Άμποτ, ο Μασκ εκτίμησε ότι θα ακολουθήσει «αρκετά μετριοπαθή» γραμμή. «Δεν πιστεύω ότι θα είναι μια κυβερνήτρια της άκρας αριστεράς», τόνισε, καταλήγοντας πως «με βάση όσα έχω πληροφορηθεί για εκείνη, θεωρώ ότι τα πράγματα στο Τέξας θα εξελιχθούν ομαλά υπό τη διοίκησή της».