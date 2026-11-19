Μια ασυνήθιστη κλοπή σημειώθηκε στο Ντάλας του Τέξας, όταν άγνωστοι χρησιμοποίησαν ένα μεγάλο περονοφόρο μηχάνημα για να σηκώσουν και να απομακρύνουν ολόκληρο ΑΤΜ από υποκατάστημα τράπεζας.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από γυναίκα που μένει κοντά στο σημείο. Όπως ανέφερε, ξύπνησε από τον έντονο θόρυβο που προερχόταν από τον δρόμο. Όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έλαβαν κλήση για διάρρηξη λίγο πριν από τις 03:30 τα ξημερώματα.

Στο βίντεο φαίνεται το μεγάλο κλαρκ να σηκώνει το ΑΤΜ από τη λωρίδα εξυπηρέτησης οδηγών (drive-through) και να απομακρύνεται αργά από την τράπεζα, μεταφέροντας το μηχάνημα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις.

Η αστυνομία του Ντάλας συνεχίζει την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πηγή βίντεο/CBSNews